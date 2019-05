Cred, de asemenea, că şi critica dură îndreptată împotriva PSD este justificată. Este partidul aflat la putere, cel mai puternic şi cu destul de multe probleme. Însă de la critica şi chiar ura îndreptată împotriva PSD (repet justificate) şi până la ura îndreptată împotriva votanţilor PSD este cale lungă şi foarte riscantă. Aşa ceva nu se face. Aşa cum nici ura îndreptată împotriva noii opoziţii nu e acceptabilă. Incitarea la ură trebuie stopată.

M-am uitat la cele două mitinguri: Cluj şi Iaşi. La mitingul de la Cluj al noii opoziţii nu am văzut PSD-işti venind şi incitând la ură. La Iaşi???

Citesc relatarea lui Lucian Bălănescu, un om care nu poate fi bănuit de admirator al PSD, ba din contră. Dar un om echilibrat şi care ştie să discearnă lucrurile: ”Se întâmplă să fiu la Iaşi şi să ajung şi la protestul anti-PSD. Am nimerit între mulţi protestatari nervoşi şi frustraţi. De înţeles. Dar momentul în care am simţit că nu am ce căuta acolo a fost când oamenii au început să arunce cu bani (un leu) şi alimente în susţinătorii bătrâni ai PSD. Când au început să urle că nu merită să trăiască. Că o să îi îngroape de vii. Când au prins un bătrânel beţiv şi i-au dat câteva picioare în burtă pentru câteva înjurături. Băieţii fini, cu facultăţi. Nu, mulţumesc. Aşa ceva eu nu pot susţine”. Iată o poziţie corectă.

Şi asta se întâmplă pentru că pe canalele de socializare, la diverse televiziuni şi pe diverse reţele mass-media, tot soiul de ”intelectuali finuţi”, ”jurnalişti mainstream” şi ”influenceri” incită la ură pe faţă.

Dacă vom ajunge să ne dăm în cap, vina cea mare e a ”elitei mediatice” iresponsabile. Din păcate chiar noua opoziţie şi-a construit platforma electorală pe ”Muie PSD”. Doar atât putem? PSD merită să piardă alegerile. Dar putem veni cu altceva în loc în afară de ura şi ”muia” anti-PSD? Poate mai lucrăm puţin la un program, la ofertă? Chiar nu mai vrem să fim salvaţi: vrem doar nişte soluţii concrete la nişte probleme reale.

Experienţa ne arată că de câte ori „am fost salvaţi” de PSD s-a terminat rău pentru marea parte a electoratului. E greu să uiţi dezastul numit Convenţia Democrată, care ne-a promis că nu vor mai fi „generaţii de sacrificiu”.

E greu să uiţi epoca Băsescu, care a adus nu doar luptă instituţională, ci şi multă ură între diverse gruprui sociale şi mai ales cadoul cel mai cinic: minus 25 % la salariu. Electoratul nu uită asta uşor. PSD nu poate fi învins prin ură, ci prin soluţii.

Apropo, care este electoratul PSD? Citesc la o jurnalistă de la Digi relatând de la mitingul din Iaşi: „Un coleg i-a numit armată de white walkers. Dar mie nu mi-au inspirat teamă, ci mai degrabă milă… sunt oameni alcoolizaţi, inculţi şi înrăiţi de viaţă, cu multe lipsuri. Oameni pe care autocarele PSD i-au luat de la birturile din satele Moldovei, momiţi cu un PET de bere”.

Ni se spune că electoratul PSD e unul «asistat», «ştirb», «bătrân expirat», «leneş» şi «beţiv». Tocmai bun de urât pentru că sunt „oameni inferiori”. Mai întâi: este inacceptabilă împărţirea pe categorii: „oameni superiori” şi „oameni inferiori”. Să explic de ce?

Dar oare cum arată electoratul PSD în mod real? La ultimele alegeri am avut multe surprize. Ia vedeţi la capitolele educaţie, muncă, urban, vârstă. Iată profilul alegătorului PSD 2016 (date IRES) la aceste categorii:

Vârsta: 25-34 de ani

PSD – 28,5%

PNL – 28,9%

USR – 17,9%

Student

PNL – 31,1%

PSD – 28,2%

USR – 17,9%

Urban

PSD – 49,3%

PNL – 23,4%

ALDE – 5,7%

USR – 5,2%

Învăţământ superior

PSD – 26,8%

PNL – 24,4%

USR – 22,3%

Angajat

PSD – 35,8%

PNL – 25,1%

ALDE – 6,3%

USR – 14%

Poate ne mai oprim puţin din ură şi ne gândim la ce nevoi are electoratul, grosul populaţiei acestei ţări. Ne gândim cum îi scoatem la vot pe cei dezamăgiţi? Cum îi reprezentăm pe cei abandonaţi? Poate ne întrebăm cum scăpăm de sărăcie şi cum luptăm cu ea. Căci lupta împotriva săracilor şi incitarea la ură e uşor de realizat. Oamenii aceştia vor însă nişte simple soluţii la marile lor probleme de zi cu zi. Iar dacă le oferim ură, s-ar putea să avem iarăşi mari surprize la următoarele alegeri.

