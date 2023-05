Shakira și-a surprins fanii și a lansat o nouă melodie de succes. Piesa este dedicată celor doi băieți, Milan și Sasha, din căsnicia cu Gerard Pique. Cei doi copii cântă alături de mama lor, iar videoclipul piesei „Acróstico” vorbește și despre mutarea grăbită de la Barcelona la Miami. În doar câteva ore, noua melodie a Shakirei a strâns peste 21 de milioane de vizualizări pe YouTube.

În videoclip, cei trei apar lângă un pian, iar pe lângă ei sunt multe cutii, ceea ce reprezintă mutarea lor din Barcelona în Miami. Shakira a publicat în videoclipul piesei „Acróstico” mai multe imagini personale. La finalul videoclipului, Milan și Sasha își îmbrățișează mama. „Singurul lucru pe care îl vreau e fericirea ta. Surâsul tău este slăbiciunea mea”, spune fosta iubită a lui Gerard Pique.

Cântăreața declară că băieții ei au cerut să apară alături de ea în videoclip, iar ea le-a respectat decizia. Shakira a dezvăluit, într-o postare pe rețelele de socializare, că Milan a început să compună cântece, iar Sasha cântă la pian din ce în ce mai bine. „Anul acesta, Milan a scris cântece care mi-au adus lacrimi de emoţie în ochi, iar Sasha a petrecut ore întregi la pian, descoperindu-şi vocea.”

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani de relație

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani, iar fostul fotbalist are deja o relație cu o studentă în vârstă de 23 de ani, Clara Chia Marti. Cântăreața a suferit enorm în urma despărțirii de tatăl copiilor ei și l-a umilit în melodiile sale recent lansate.

„Fiul meu mi-a zis: «Mami, trebuie să faci ceva cu Bizarrap, este un zeu în muzica din Argentina!» Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap. (…) Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă”, a mai afirmat Shakira.

Mesajul Shakirei după ce s-a mutat în Miami

Fosta iubită a lui Gerard Pique a cerut ca cei doi băieți ai săi să nu fie urmăriți pe stradă de către jurnaliști, astfel ca micuții să ducă o viață normală. De asemenea, ea a subliniat că Milan și Sasha au trecut printr-o perioadă foarte grea, după ce tatăl lor și-a părăsit mama pentru Clara Chia Marti.

„Dragi prieteni, jurnalişti şi mass-media,

În această perioadă de schimbări în viaţa mea ca persoană publică, este de înţeles că există o curiozitate permanentă din partea presei pentru mine şi familia mea. Cu toate acestea, copiii mei, Milan şi Sasha, au trăit un an foarte greu, suferind un asediu neîncetat şi necruţător din partea unor paparazzi şi diverse mass-media din Barcelona.

Acum că încep o nouă etapă în viaţa lor, rog cu tărie mass-media, în numele copiilor mei, să le respecte dreptul la intimitate. Vă implor să vă abţineţi să-i urmăriţi până la ieşirea sau intrarea în şcoală, să-i aşteptaţi la uşa casei noastre sau să-i urmăriţi la activităţile lor extracurriculare şi recreative, aşa cum s-a întâmplat în fiecare zi la Barcelona, ​​pentru a obţine fotografii mai bune sau mai multe vizualizări.

Am încredere că jurnaliştii şi fotografii sunt sensibili la situaţia cu care se confruntă Milan şi Sasha şi se pot comporta în cel mai uman mod posibil cu ei, ţinând cont că este vorba despre sănătatea şi integritatea fizică şi emoţională a doi minori de 8 şi 10 ani, care doresc doar să poată ieşi şi să meargă la şcoală simţindu-se în siguranţă şi având liniştea sufletească de a nu fi persecutaţi sau supuşi controlului constant al aparatelor de fotografiat.

Solicit acest lucru nu ca artist, ci ca mamă care doreşte să protejeze şi să aibă grijă de bunăstarea psihică şi emoţională a copiilor săi pentru ca aceştia să poată trăi o viaţă sănătoasă şi fericită, aşa cum merită fiecare copil”, a scris Shakira, pe rețelele sociale.

