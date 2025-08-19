În prezent, Shurubel și Bogdan Ciudoiu prezintă emisiunea de la PRO TV alături de Lili Sandu, iar în această vară, show-ul a împlinit 10 ani. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu Andrei Lăcătuș și l-am întrebat dacă îi este dor de ceea ce făcea înainte să ajungă la „Vorbește Lumea”. Mai exact, el era prezentator la radio!

Andrei Lăcătuș speră să mai lucreze la radio în viitor

„Să știi că eu aș mai face radio în viața asta. Am un naș care lucrează în radio. Dar nu aș mai face radio așa de dimineață. Cred că eu am plecat din radio în special din cauza trezitului la ora 5.30. De când am început, am făcut toate tronsoanele. Am făcut și de la ora 16.00, am făcut și de la ora 13.00, am fost și de la ora 18.00, am fost și de la ora 21.00, am fost și în weekend… Am făcut toate tronsoanele.

Dar în radio, toată lumea își dorește să ajungă la matinal. Eu nu-mi mai doresc să ajung la matinal. Dacă vrea să mă angajeze vreun radio, vreodată în viitorul meu, de la ora 16.00, cel mai devreme”, a spus Shurubel, în exclusivitate pentru Libertatea.

Nașul pe care îl amintește vedeta este nimeni altul decât Bogdan Ciudoiu, colegul său din emisiunea de la PRO TV.

Ce a pățit Shurubel la primele live-uri de la „Vorbește Lumea”

Ținând cont că mai lucrase și la unele televiziuni muzicale, dar avea și experiența de la radio în spate, plus lucratul în mediul online, pe YouTube, am fost curioși cum s-a adaptat prima dată Shurubel la regimul de live de la „Vorbește Lumea”. Iar prezentatorul a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor, deoarece joburile sunt diferite.

„Mă crezi că nu are nicio legătură? Sunt super diferite. Am venit aici cu încrederea că dacă am făcut radio și online foarte mult, o să-mi fie floare la ureche. Și m-am trezit că mă simt nefiresc în fața camerelor, că nu știu unde să țin mâinile, că nu știu cum să mă mișc, cum să mă întorc, să nu cumva să stau cu spatele la telespectatori…

Dacă mai ții minte, cred că ți-am mai povestit, nu știam cum să-i dau flori Andreei Marin, la un moment dat. «Din ce parte trebuie să vin?». «Trebuie să ne pupăm sau nu trebuie să ne pupăm?». «Ne luăm în brațe?». Era totul… Mi se părea totul foarte ciudat. Și mi-a luat ceva, mi-a luat cel puțin un an, până să mă obișnuiesc”, a încheiat Andrei Lăcătuș interviul pentru Libertatea.

