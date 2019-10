Și-au sacrificat sănătatea de dragul siluetei! Cele mai periculoase cure de slăbire urmate de vedete

De Andreea Romaniuc Archip,

Simona Gherghe a avut dintotdeauna o siluetă impecabilă, însă au fost momente când a considerat că nu e îndeajuns de slabă. În urmă cu câțiva ani, după ce a luat câteva kilograme, a considerat că soluția cea mai rapidă și mai la îndemână pentru a slăbi este să ia pastile.

„M-am întors din vacanță cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci, am căutat să slăbesc. Nu vreau să mă judece lumea și cred că mama se va supăra, dar o spun: am luat pastile de slăbit. Am slăbit șapte kilograme în timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap. A fost o furtună în corpul meu. Mi-era rău, aveam probleme cu inima. Nu recomand nimănui! Pe ambalaj scria că sunt pastile pe bază de plante. Dar ce mi s-a întâmplat mie nu doresc nimănui. Am avut cam două luni în care mi-a fost foarte rău, am ținut emisia cu greutate, cu probleme. E o lecție din care am învățat. Repet, nu recomand pastilele nimănui! Sunt minciuni! Dacă vreau să slăbesc, am grijă să mănânc sănătos și să fac sport. Oricum eu făceam sport, mergeam de trei ori pe săptămână la tenis… A fost o prostie ce am făcut”, a mărturisit apoi Simona Gherghe.

Nico a tras recent o sperietură zdravănă din cauza unei diete la care a apelat în încercarea de a topi kilogramele în plus. „Dukanul nu o să-l mai țin niciodată, pentru că mi-a fost rău. Am avut un șoc foarte, foarte nasol. Nu știu ce s-a întâmplat. Doar primele zile am ținut, după care m-a luat cu tremurici, am ajuns până la urmă la perfuzii și apoi a trebuit să iau vitamine. Am slăbit 7 kilograme în 7 zile, adică 1 kilogram pe zi, dar și acum spun același lucru: Dukan nu o să mai țin niciodată!”, a declarat cântăreața, potrivit România TV.

Cântăreața Alexandra Stan a trecut și ea printr-o experiență traumatizantă în urmă cu câțiva ani. Atunci, vedeta a decis să se priveze de mâncare pentru a arăta bine.

„Când am fost mică am fost slabă, dar țin minte că la începutul carierei internaționale am fost în Franța și am început să mănânc preparatele lor delicioase. Îmi place să mănânc bine, să gătesc și m-am îngrășat 7 kg. Aveam 54 de kilograme, nu mai eram eu, aveam ochii mici, eram umflată la față, iar băieții făceau mișto de mine. Nu am avut altă șansă decât să mă înfometez. Mâncam foarte puțin, doar salate, dar asta era, trebuia să mă înfometez”, a povestit Alexandra în 2012, într-o emisiune TV, precizând că a leșinat și că a ratat un concert din cauza acestei privări de mâncare.

În urmă cu 6 ani, Cristina Cioran a povestit pentru ziare.com despre cel mai drastic regim de slăbit pe care l-a ținut: „Nemâncatul. Dimineața beam apă, la prânz mâncam o portocală, iar seara, din nou, apă. A doua zi de dimineață mâncam o banană, la prânz, două portocale și seara beam apă. Și am alternat. Nu încurajez pe nimeni să țină așa ceva! Este o prostie! Eram mică și am exagerat”.

Nicoleta Luciu a încercat, de-a lungul timpului, mai multe diete drastice. Vedeta s-a pricopsit cu o gastrită din cauza lipsei de mâncare.

„M-a durut foarte tare burta, am avut stări de vomă, stare de leșin toată ziua și într-un final am ajuns la urgență. M-au băgat pe perfuzii, am făcut o endoscopie, aia a fost cea mai nasoală. Am cerut anestezie generală, dar mi s-a spus că nu are rost, mi s-a dat un anesteziant local. Au zis că durează doar 30 de secunde, dar mi s-a părut că a durat o zi. Medicii au zis că am gastrită, risc să ajung la ulcer”, a povestit Nicoleta, la Antena 1, în urmă cu câțiva ani.

„M-am pus pe picioare încet, încet, cu supe și ceaiuri. Apoi am renunțat la diete. Mâncam un baton pe zi și beam o cafea cu lapte, atât. Când îmi era foame, luam câte o gură de cafea și în rest apă, ca să îmi taie pofta de mâncare”, a povestit ea întâmplarea a cărei protagonistă a fost.

Andreea Marin – Foto Unica

Adeptă a unui stil de viață sănătoasă, din care nu lipsesc sportul și hrana corespunzătoare, Andreea Marin a testat și ea pastilele de slăbit. În urmă cu 7 ani, a povestit la o emisiune TV experiența trăită: „O singură dată în viață am făcut prostia să folosesc pastile de slăbit, dar mi-am dat organismul peste cap. Pastilele te slăbesc doar pentru moment. Recomand dietele sănătoase, nu prin înfometare. Am slăbit mergând la nutriționist, făcând sport, mergând pe calea naturală, pastilele nu te ajută. Nimic din ce e bun nu se obține ușor în viață. Deci, dacă te gândești că iei niște pilule și slăbești, te înșeli”.

Nici Giulia Nahmany nu mai este adepta pastilelor de slăbit, după ce a văzut efectele lor pe propria piele. „Este absolul îngrozitor, îți taie pofta de mâncare, începi să ai amețeli”, a precizat ea.

Și vedetele de la Hollywood se înfometează, fie pentru roluri, fie după ce nasc

Actrița Nicole Kidman a reușit să revină la formele de dinainte de naștere mâncând doar 4 ouă fierte pe zi, câte unul la micul dejun și la prânz, iar ultimele două, pe post de cină.

Nicole Kidman Foto: EPA

Reese Witherspoon și-a redobândit dimensiunile de dinainte de a deveni mămică într-un mod inedit: consumând porții mici de mâncare pentru bebeluși.

Reese Witherspoon Foto: Hepta

Pentru rolul din musicalul “Mizerabilii”, în care a interpretat o muncitoare care moare de tuberculoză, Anne Hathaway a apelat la un regim draconic, de numai 500 de calorii pe zi. Practic, hrana ei consta într-o pastă de ovăz și câteva ridichi. A dat jos 13 kg cu această dietă, despre care spune că e una “de înfometare”.

Anne Hathaway Foto: Hepta

Rolul balerinei din “Lebăda Neagră” a obligat-o pe Natalie Portman să slăbească foarte mult într-un timp foarte scurt. A avut un meniu extrem de sărac în calorii – jumătate de grapefruit, un morcov și câteva migdale pe zi -, în condițiile în care antrenamentele erau epuizante, până la 16 ore zilnic! Actrița, care a luat Oscarul pentru acest rol, a recunoscut, la un moment dat, că erau zile, în timpul pregătirii și al filmărilor în care avea senzația că o să moară…