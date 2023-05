„Eu nu am voie să alerg prin parc din cauză că am probleme cu coloana, așa că prefer să merg la pas. Mișcarea este foarte importantă pentru mine, pentru că mă ajută să mă mențin mereu în formă și să am un tonus de invidiat. Atunci când am timp liber, prefer să merg pe jos, la picior, prin Herăstrău de obicei. Nu îmi place deloc aglomerația, ador liniștea.

În general fac în medie cam 10.000 – 15.000 de pași. Am o aplicație specială și când ies să fac mișcare îmi arată numărul lor. Cam de trei ori pe săptămână ies în parc, în zilele alea bune și libere. M-am apucat acum să fac și aqua gym.

Vreau să mai slăbesc puțin pentru că a fost și Paștele și perioada asta mai rece când am stat mai mult în casă și s-au pus câteva kilograme în plus pe mine, dar nu mă plâng.

Sunt atentă acum și la alimentație, am o perioadă mai restrictivă, nu vă gândiți că îmi cântăresc mâncarea sau alte nebunii, doar sunt atentă la ce mănânc, atât”, a declarat Silvia Dumitrescu pentru Click!

„Totul depinde și de programul meu”

Silvia Dumitrescu este conștientă că nu doar mișcarea o ajută să scape de kilogramele în plus, ci și alimentația sănătoasă.

„Încerc să beau câte doi litri de apă pe zi și să elimin de tot lichidele care au acid pentru că nu îmi fac bine. Acum mai am și perioade când beau câte un litru jumătate de apă pe zi. Totul depinde și de programul meu din acea zi și cât de cald este afară”, a mai adăugat artista.

