Ies la iveală noi detalii despre viața tumultuoasă a actorului Silviu Mircescu, cunoscut pentru rolurile sale din producțiile TV difuzate de PRO TV. După ce s-a zvonit că și-ar fi înșelat actuala iubită cu știrista de la Meteo, familia fostei soții aduce în atenția publicului un trecut marcat de infidelități și scandaluri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Potrivit apropiaților, motivul divorțului dintre actor și femeia care i-a dăruit un băiețel ar fi fost tot o relație extraconjugală. Membrii familiei susțin că Mircescu ar fi început să se apropie de un supermodel, iar momentul în care secretul a ieșit la iveală este greu de uitat: chiar în seara de Crăciun, fostul socru l-ar fi surprins trimițând mesaje compromițătoare tinerei, după câteva pahare.

„Ei sunt separați de anul trecut, pentru că am descoperit că el avea o relație extraconjugală cu domnişoara model. Noi am vorbit cu ea la telefon și i-am spus că va avea aceeași soartă.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Am stat de vorbă cu dumneaei și i-am spus că nu este OK să despartă o familie cu un copil de trei ani. Și nu este OK, mai ales că părintele domnișoarei este preot prin Arad, cu care am și discutat. I-am explicat situaţia şi l-am întrebat: Ce educație i-ai dat dumneata copilului să despartă o familie cu un copil minor de trei ani? Și a zis că nu cunoaște. Și am discutat și cu domnișoara și mi-a spus că are o relație de trei ani cu actorul Silviu Mircescu. Zic, cum așa, domnișoară? Acest individ este ginerele meu, vine la mine în casă, știți? Și domnișoara îmi spune că nu, că pe ea a mințit-o. I-a spus că, de fapt, relația între ei doi este decât pe hârtie, nu și în fapt, dar ei locuiau împreună. Și am întrebat-o pe domnișoara: Dar când pleca de la dumneavoastră la 12 noaptea, nu vă spunea și nu vă întrebați unde se ducea?

Ei au fost împreună din perioada în care s-a născut cel mic. Adică avea cel mic vreo șase luni. Adică au fost împreună foarte, foarte mult timp. O perioadă lungă, efectiv. Silviu chiar s-a mutat la ea în casă după ce s-a produs separarea propriu-zisă.

În momentul în care noi am văzut că este o căsnicie duplicitară, eu nu am putut să-mi las copilul să trăiască în această mizerie. M-am dus și mi-am luat copilul de unde săteau cu chirie, undeva prin București, pe lângă lacul Plumbuita. Mi-am luat copilul și nepotul, evident. Și fostul, actorul Silviu Mircescu, s-a mutat la domnișoara model pe care am înțeles, ulterior, că a înșelat-o”, a declarat familia fostei soţii pentru CANCAN.RO.

Actorul Silviu Mircescu ar fi fost agresiv cu mama copilului său

Rudele fostei soții merg și mai departe cu acuzațiile și susțin că problemele nu s-au rezumat doar la trădări amoroase. Actorul ar fi avut și ieșiri violente, iar sora femeii a fost martoră la un episod tensionat, fiind nevoită să intervină pentru a aplana conflictul.

Astfel, povestea de dragoste care a început cu o căsătorie și un copil s-a transformat într-un coșmar pentru femeia care a stat alături de Silviu Mircescu timp de cinci ani. Acum, gurile rele spun că istoria s-ar repeta, actuala parteneră trecând printr-un scenariu asemănător.

„Avea un limbaj nu colorat. Colorat este puțin spus. De față cu mine, de față cu părinții mei și cel mai grav de față cu copilul lui. Devenea violent în momentul în care consuma alcool. Eu personal a trebuit să intervin între el și sora mea pentru că a înfipt mâna în ea, a lăsat-o cu vânătăi de față cu copilul. Și chestia care pe mine mă frustrează cel mai mult este faptul că cel mic, de când ei doi s-au separat, a cunoscut trei partenere de-ale tatălui său.

Silviu a schimbat trei femei în decurs de un an, pe care cel mic a trebuit să le cunoască și la una din ele a stat și în casă. Adică noi, în urma divorțului și până în divorț, nu i-am interzis să aibă acces la copilul lui. Am considerat că este normal ca cel mic să stea cu tatăl lui, dar apoi am zis, stă, dar unde stă? Vă dați seama cât de bulversat este cel mic”, au mai povestit membrii familiei pentru sursa mai sus-menționată.