Simona Gherghe a făcut mărturisiri. Ea a explicat că este o persoană foarte cumpătate și că niciodată nu a cheltuit bani mulți pe obiectele vestimentare pe care le poartă.

„V-am spus, oare, că sunt un om cumpătat? Că am în dressing și rochii care au cinci, șase ani și pe care le port cu drag? Am învățat să nu cheltuiesc sume imense pe haine, prefer mai degrabă să mergem în vacanțe sau, mai nou, să investim în educația copiilor sau în lucruri utile pentru casă, care să ne facă viață mai ușoară. Cam de două ori pe an, fac o curățenie generală în garderobă și păstrez ce cred că o să-mi placă și sezoanele următoare”, le-a mărturisit vedeta de televiziune celor care o urmăresc în mediul online.

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta s-a căsătorit, în luna mai a anului 2017, cu Răzvan Săndulescu. În aceeași lună a anului 2017 a venit pe lume și fetița cuplului, Ana Georgia. Vedeta a confirmat în data de 29 noiembrie 2018, că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. În data de 9 mai, Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel care a primit numele Vlad Ioan.

