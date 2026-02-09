Simona Halep a fost una dintre cele mai admirate prezențe la Transylvania Open 2026, unde a revenit în lumea tenisului dintr-o postură specială, aceea de ambasador al turneului.

Ținuta Simonei Halep

Fosta campioană a atras toate privirile cu o apariție rafinată, demonstrând că eleganța a fost mereu unul dintre punctele sale forte, atât pe teren, cât și în afara lui.

Pentru acest eveniment, Simona Halep a ales o rochie semnată Christian Dior, din colecția 2024, o piesă minimalistă, dar extrem de sofisticată. Rochia, într-o nuanță vibrantă de roz, cu croială dreaptă și linii curate, i-a pus în valoare silueta și a subliniat stilul clasic pe care sportiva îl preferă. Creația Dior s-ar vinde la prețul de aproximativ 6.500 de lei. Ținuta a fost completată cu bijuterii Cartier fine, atent alese, care au adăugat un plus de strălucire fără a încărca look-ul.

Simona Halep a optat pentru accesorii discrete, dar prețioase, pe care le-a asortat cu pantofi eleganți, perfecți pentru un eveniment de gală din lumea sportului. După încheierea turneului, Simona Halep a transmis și un mesaj emoționant, în care a vorbit despre experiența trăită la Transylvania Open 2026 și despre bucuria de a fi din nou aproape de tenis.

Mesajul Simonei Halep

„Am avut o săptămână cu adevărat magică la Transylvania Open 2026. Sunt foarte fericită că am avut șansa de a fi ambasador al acestui turneu și de a fi din nou aproape de lumea tenisului. Vreau să felicit întreaga echipă pentru munca extraordinară pe care a depus-o.

Să văd turneul dintr-o perspectivă diferită, din culise, acolo unde se muncește enorm, a însemnat foarte mult pentru mine. Am fost impresionată de efort, dedicare și de grija pentru fiecare detaliu. Fără îndoială, Transylvania Open este cel mai bine organizat turneu WTA 250 din lume. Vă mulțumesc tuturor pentru primirea incredibilă. Am simțit căldura voastră în fiecare zi și a însemnat enorm pentru mine. Ne revedem data viitoare! 💜”

Prezența sa la Cluj a confirmat nu doar legătura puternică pe care o are în continuare cu tenisul, ci și faptul că Simona Halep rămâne un adevărat reper de stil și eleganță, indiferent de rolul pe care îl ocupă în lumea sportului.

