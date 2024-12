Simona Pătruleasa a surprins publicul în luna septembrie, când a anunțat plecarea sa de la Kanal D după o colaborare de aproape 16 ani. Invitată la Fresh by Unica, vedeta a vorbit deschis despre decizia care marchează un moment important în cariera sa, clarificând că nu renunță la televiziune, ci explorează noi direcții profesionale.

Simona a descris ultima zi la Kanal D ca fiind una plină de nostalgie, dar și de recunoștință pentru parcursul său de aproape două decenii în televiziune. Vedeta a explicat că schimbarea nu a fost una bruscă, ci rezultatul unui proces care a avut mai multe tentative în trecut.

„A fost foarte greu, mai ales ultimul jurnal, pentru că am legat prietenii, pentru că țineam și țin în continuare la colegii mei, dar după 20 de ani mă gândeam că o să vină și momentul în care o să pun punct, o să se termine, deși s-a înțeles cumva greșit că eu nu mai vreau să lucrez în televiziune. Nu, am încheiat o colaborare și atât. Mi-a fost greu pentru că e normal după 20 de ani. Nu e ușor, e totuși o perioadă foarte, foarte lungă de timp”, a mărturisit Simona Pătruleasa la Fresh by Unica.

„S-a înțeles puțin greșit că eu vreau să mă duc acasă și să gătesc sau să mă ocup de copil”

În urma plecării sale, au apărut zvonuri despre o posibilă retragere definitivă, însă Simona Pătruleasa a ținut să le infirme.

Simona a subliniat că acest moment îi oferă șansa să se dedice mai mult rolului de mamă, fără a renunța la cariera sa. „Eu proiecte o să mai am, am și o să mai am în televiziune, dar nu știu dacă neapărat legat de știri. Vom vedea”, a mai spus Simona. Deşi a plecat de la Kanal D, vedeta rămâne deschisă unor noi colaborări în televiziune, chiar dacă nu în domeniul știrilor.

Și a continuat: „S-a înțeles puțin greșit din comunicatul de presă, că eu vreau să mă duc acasă și să gătesc sau să mă ocup de copil”.

„Cred că mai am foarte multe de spus și de făcut”

Decizia Simonei Pătruleasa marchează un nou început, oferindu-i libertatea de a se reinventa profesional, dar și de a se bucura de momente prețioase alături de cei dragi. Fanii săi așteaptă cu interes să vadă ce proiecte va aborda în viitor. Prezentatoarea TV a precizat că nu a renunțat la cariera sa, deși acum îi acordă mai mult timp fiicei sale, Ingrid.

„Mă ocup de copil în continuare și m-am ocupat mereu chiar și când aveam jurnalele. Deci asta nu înseamnă că m-am rupt definitiv. Nu. În niciun caz. Cred că mai am foarte multe de spus și de făcut”, a mai dezvăluit Simona Pătruleasa.

