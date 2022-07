Vedeta a mărturisit că în ultimii ani obișnuia să petreacă vacanțele în străinătate. Vara mergea în Turcia, la hoteluri all-inclusive. Anul acesta a ales România. „Tocmai m-am întors de la mare, am fost plecați o săptămână și intenționăm să mai fugim așa o săptămână două în august. La noi am fost. Spre uimirea tuturor, pentru că eu nu prea eram cu litoralul românesc.

Am fost surprinsă de ceea ce am găsit. Am fost în Olimp și am găsit o zonă extraordinară, chiar am fost impresionată, mi-am plăcut foarte mult și cred că ne mai ducem tot acolo”, a declarat Simona Pătruleasa, care a fost foarte mulțumită de sejurul din Olimp.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„În Olimp am găsit o plajă senzațională, condiții extraordinare. Aveam senzația că suntem în altă parte, în Turcia, nu în România. Nu-mi venea să cred. A fost fabulos. Ca să vezi că sunt cumva, nu știu, idei preconcepute, pentru că trebuie să mergi și să vezi până la urmă. Am fost, spre exemplu, într-un restaurant în care nu am mai fost de 20 de ani, era renovat complet, se mânca senzațional și am retrăit niște momente. Chiar am fost impresionată.

Eu am mai fost la noi pe litoral acum câțiva ani și nu intenționam să revin, dar pentru că nu prea am vrut să zburăm, nu am vrut să avem experiența unor zboruri anulate sau întârziate, cum văd că sunt probleme, am decis să mergem aici la mare și bine am făcut”, a mai spus ea pentru Ego.

Simona Pătruleasa a mers în vacanță cu soțul ei, dar și cu fiica. Prezentatoarea s-a pozat și în costum de baie, a demonstrat cât de bine arată la 47 de ani.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluire colosală. Cum a aflat Ioanițoaia că s-a îmbogățit cu 1 milion de dolari: „Parcă mi-a dat cu ceva în cap. N-am dormit trei nopți”

Playtech.ro IREAL! Maria Constantin, apariție ȘOC pe plajă Detaliul pe care l-au observat toți: 'CHILOȚII ăia scot...'

Observatornews.ro Preotul care a păcătuit cu o femeie măritată, apoi l-a dat pe soţul şantajist pe mâna poliţiei. Localnicii îl apără, deşi ar fi "poftit" şi la vecine: "Problema e că s-o aflat"

HOROSCOP Horoscop 27 iulie 2022. Berbecii au la dispoziție o zi potrivită pentru creionarea unei strategii, nu ca să se lamenteze pentru lucrurile care nu merg

Știrileprotv.ro Un copil s-a infectat cu o amibă care mănâncă creierul după ce a fost la plajă. Apa contaminată i-a intrat în corp prin nas

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Analizele anuale sunt foarte importante. Medicul îți recomandă ce analize să faci în funcție de vârstă, sex și istoricul medical

PUBLICITATE Express yourself! Unde găsești cele mai cool haine în această vară