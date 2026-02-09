Aceasta a vorbit despre amintirile din copilărie și modul în care acestea îi influențează viața și cariera.

„Când eram foarte mică, îmi amintesc stilul mamei mele, stilul tatălui meu, de acolo îmi amintesc… Să revăd toate astea este diferit, a trezit în mine lucruri copilărești, m-a făcut să mă simt bine”, a mărturisit Sinem Unsal, dezvăluind că nostalgia joacă un rol important în felul în care se raportează la propria viață și la proiectele artistice.

Întrebată cum se raportează la emoțiile sale, actrița a spus: „Sunt o persoană foarte emoțională, dar pentru că știu asta, încerc mereu să iau decizii raționale. La sfârșitul zilei, nici eu nu știu cu ce decizie am rămas, sincer”.

Sinem Unsal povestește că pasiunea pentru actorie a existat încă din copilărie. „Actoria a fost pasiunea mea din copilărie, spun că am fost actriță în fiecare moment, în fiecare clipă”, a explicat ea.

Actoria, spune ea, nu este doar o meserie, ci și o modalitate de a descoperi lucruri despre propria persoană. „Actorii care fac filme contribuie la ceva ce nu poate fi înlocuit. Dacă asta dispare, nu mai rămâne nimic”, a mai adăugat Sinem Unsal, subliniind importanța cinematografiei în viața culturală și emoțională.

Actrița a recunoscut că meseria ei vine cu provocări: „Este o meserie dificilă, solicitantă fizic și emoțional. Necesită sacrificii din viața personală, dar pasiunea și dorința de a face treaba bine fac ca efortul să merite. Este o pasiune de-o viață, dar mereu sunt în căutare și explorare”.

Pe lângă emoții și nostalgie, Sinem Unsal este atentă la propria sănătate și la propriul stil de viață. „Dacă am o trăsătură aproape obsesivă? Aș spune că timpul! Și banii mei probabil îi cheltuiesc pe alimentație”, a recunoscut ea, oferind o privire intimă asupra obiceiurilor sale zilnice.

Pe Sinem Unsal, telespectatorii o pot urmări din 9 februarie 2026 în serialul „La marginea lumii”, difuzat de PRO TV la ora 14.00, de luni până vineri, și în avans pe VOYO.