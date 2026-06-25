Alexandru Ciucu a fost prezent aseară la Unica Urban Party 2026, eveniment care a reunit cele mai fresh vibe-uri ale verii, vedete de top și influenceri. Cu această ocazie, creatorul de modă a vorbit, pentru Libertatea, despre planurile de vacanță pe care le-a făcut alături de Raisa și Carolina. Fetele s-au obișnuit să petreacă sejururi separat cu fiecare părinte după despărțirea acestora. Programul cu copiii stabilit după divorț este respectat ca la carte.

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„Avem un program clar, dar dacă aș sta să ți-l explic, e așa de alambicat că și nouă ne-a luat foarte mult să-l învățăm. Dar respectăm programul”, a mărturisit, pentru Liberatea, fostul soț al Alinei Sorescu. Fire organizată, Ciucu a organizat în detaliu timpul pe care îl are la dispoziție alături de Raisa și Carolina.

Turul României alături de fiice și de cățelușul Cairo

Spre deosebire de escapada din Grecia, prima parte a vacanței, care va debuta la jumătatea lunii iulie, va fi dedicată exclusiv explorării României în formulă restrânsă. Designerul va călători doar alături de fetele sale și de animalul lor de companie, pe care a avut norocul să-l găsească după ce îl pierduse în zona Pipera.
„În România plecăm doar noi, adică eu cu fetele și cu cățelul. Ne descurcăm foarte bine, fetele sunt mari. Vrem să facem un tur al Moldovei, cu mănăstiri, cu cetățile lui Ștefan cel Mare. Vom avea și un scurt drum prin Maramureș, pe la Săpânța, după care ne oprim la Viscri și apoi mergem la mare la noi. O să avem un vibe de România, dar intens, trecând prin Moldova, Bucovina, Maramureș, Ardeal și Dobrogea”, a detaliat el.

Călătoria din Grecia, alături de o altă familie

Pentru cea de-a doua parte a concediului, destinația aleasă este Grecia, însă creatorul de modă a dezvăluit că el și fetele vor fi însoțiți de o altă familie, o colegă de-a uneia dintre fete fiind, de asemenea, prezentă.
„În Grecia o să mai mergem cu o familie, cu niște prieteni, cu o colegă de-a Raisei și cu familia ei. Dar atât. Am ales Grecia pentru că este sigur soare și este un alt vibe”, a precizat, pentru Libertatea, Alexandru Ciucu.

Pregătiri pentru examene internaționale înainte de plecare

Până la plecarea în vacanță, fetele au de îndeplinit și câteva obiective importante. Acestea urmează în prezent cursuri speciale care se vor finaliza cu o testare recunoscută în afară.
„Ele acum se pregătesc pentru un atestat de limba engleză și trebuie să facă niște cursuri speciale, care se termină cu acest examen. În urma lui, ele vor avea acest atestat de limba engleză care este recunoscut internațional. Au făcut și anul trecut același lucru”, a completat Alexandru Ciucu.

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