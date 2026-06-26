Disputa PSD – USR. Orgoliile politice blochează negocierile

Singura certitudine în acest moment este formatul viitorului Executiv: un guvern minoritar, pro-occidental. Cu toate acestea, ecuația rămâne nerezolvată când vine vorba de polul în jurul căruia se va construi această formulă: axa de dreapta sau PSD.

Tensiunile dintre principalele formațiuni politice rămân la cote alarmante, iar vetourile încrucișate blochează un consens rapid.

Poziția USR: Președintele formațiunii, Dominic Fritz, a fost categoric, subliniând că un guvern monocolor social-democrat este de neacceptat în acest moment. „Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală”, a declarat Fritz, propunând în schimb o formulă de rotație: un guvern PNL-USR-UDMR în prima fază, urmat de un guvern PSD de anul viitor.

Poziția PSD: Reacția social-democraților nu s-a lăsat așteptată. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a atacat dur retorica useristă, vorbind despre „exhibiționismul moral al unora” și acuzând că „unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile”. Grindeanu a transmis clar că o formulă guvernamentală se poate edifica și fără USR, partidul său susținând propria nominalizare de premier.

În mijlocul acestui război al declarațiilor, liderul UDMR, Kelemen Hunor, îndeamnă la pragmatism, amintind că pozițiile, deși par ireconciliabile, trebuie depășite: „Nu putem să închidem țara”. UDMR vede trei variante pe masă, inclusiv o formulă PSD-PNL-UDMR cu o majoritate la limită.

Cronologia unui blocaj: Cum s-a ajuns aici?

Criza politică actuală a fost declanșată la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură care a întrunit un număr record de voturi: 281. De atunci, cele două încercări ale președintelui Nicușor Dan de a numi un premier au eșuat consecutiv.

Prima tentativă l-a avut în prim-plan på Eugen Tomac. Propus ca premier desemnat pentru un guvern tehnic, acesta nu a mai ajuns la votul final din Parlament, depunându-și mandatul după ce negocierile au arătat clar lipsa unei susțineri majoritare.

A urmat desemnarea surpriză a lui Adrian Veștea. Mișcarea șefului statului, realizată fără consultarea prealabilă a PNL, a provocat tensiuni majore. Liberalii au organizat un Congres Extraordinar în care au reconfirmat interdicția de a se alia cu PSD și l-au reales pe Ilie Bolojan la șefia partidului.

Luni, 23 iunie, Guvernul Veștea a picat în Parlament, obținând doar 189 de voturi din cele 233 necesare. Votul a fost pecetluit după ce liderul AUR, George Simion, a condiționat sprijinul politic de o declarație publică a președintelui Nicușor Dan care să ateste că AUR nu este o formațiune extremistă. Declarația nu a mai venit, iar joi seară, șeful statului a reiterat ferm că AUR nu este un partid pro-occidental.

Pericolele economice: Presiunea UE și o posibilă criză constituțională

Timpul nu mai are răbdare cu liderii de la București. Președintele Nicușor Dan dorește ca noul guvern să fie învestit până marți, când se încheie sesiunea parlamentară. În caz contrar, Executivul interimar va continua să conducă țara până în toamnă, un scenariu considerat periculos de analiști.

Conform publicației POLITICO, agențiile de rating monitorizează atent situația din România, existând riscul major al unei retrogradări a statutului de țară, din cauza deficitului bugetar ridicat și a instabilității politice. România trebuie să îndeplinească reforme-cheie până la 31 august pentru a-și asigura tranșa de 11 miliarde de euro din PNRR.

Mai mult, analistul politic Cristian Pîrvulescu avertizează că România se află la granița unei crize constituționale, explicând că mandatul guvernului interimar nu ar trebui să depășească 45 de instrucțiuni constituționale, termen care a expirat deja, ceea ce înseamnă că unii miniștri nu mai au dreptul legal de a-și exercita funcțiile.

Aritmetica parlamentară: Cât de greu se obțin cele 233 de voturi?

Pentru a trece de Parlament, orice propunere de Guvern are nevoie de voturile a 233 de deputați și senatori. Configurația actuală a legislativului arată cât de fragmentată este scena politică și de ce negocierile sunt atât de anevoioase.

Cel mai mare grup este controlat de PSD, cu 128 de parlamentari, urmat de AUR cu 90 de mandate. Partidele tradiționale de dreapta dețin forțe dispersate: PNL are 76 de parlamentari, USR numără 59, iar UDMR dispune de 31 de reprezentanți.

Restul voturilor sunt împărțite între grupuri mai mici și independenți: minoritățile naționale strâng 17 mandate, Grupul S.O.S. România are 15, Uniți pentru România deține 14 locuri, Grupul Pace-Întâi România dispune de 11 senatori, în timp ce tabăra celor neafiliați numără 23 de aleși (15 deputați și 8 senatori).

Președintele Nicușor Dan a fost clar: nu va mai face nicio nominalizare oficială până când partidele nu vor veni la Cotroceni cu o semnătură clară și o majoritate matematică asumată în spate. Ziua de vineri va decide dacă liderii politici aleg stabilitatea economică sau prelungirea unui blocaj istoric.

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