Topul muzeelor pentru care merită să îți rezervi următorul bilet de avion

Ele adăpostesc artefacte legendare, cum ar fi morminte egiptene, primul aeroplan din istorie sau cele mai valoroase picturi din lume, dar și spații interactive dedicate zborurilor spațiale și viitorului omenirii.

Ghidul celor mai mari 12 muzee ale lumii

Muzeul Luvru (Paris, Franța)

Parisul găzduiește numeroase muzee incredibile, însă Luvrul rămâne bijuteria coroanei, având peste 35.000 de opere de artă expuse în fosta reședință regală franceză. În timp ce faimoasa Mona Lisa de Leonardo da Vinci atrage cele mai mari mulțimi de vizitatori în Aripa Denon, muzeul oferă o varietate uriașă de comori, de la Venus din Milo până la Victoria din Samothrace.

Cele mai mari atracții sunt împărțite între Aripele Denon și Sully, în timp ce sculpturile detaliate te așteaptă în Aripa Richelieu, iar secțiunea de Antichități Egiptene este plină de minuni antice. Sfatul experților este să sosiți devreme sau foarte târziu pentru a evita aglomerația, lăsând fotografiile cu piramida de sticlă strălucitoare pentru finalul vizitei.

Marele Muzeu Egiptean (Giza, Egipt)

Dacă preferați arheologia în locul artei, noul și imensul Mare Muzeu Egiptean este cel mai mare muzeu arheologic din lume, adăpostind peste 100.000 de artefacte ale vechii civilizații. Această colecție vastă s-a deschis complet pentru public la sfârșitul anului 2025 și este situată în imediata apropiere a piramidelor de la Giza.

Piesa centrală o reprezintă celebra Colecție Tutankhamun, care reunește în Galeriile Tutankhamun peste 5.000 de artefacte din mormântul tânărului rege, expuse împreună pentru prima dată în mai bine de 100 de ani. Muzeul impresionează și prin ambarcațiunile lui Khufu (cele mai vechi bărci de lemn din lume), Marea Scară străbătută de statui ale zeilor antici și statuia monumentală a lui Ramses al II-lea.

The MET – Muzeul Metropolitan de Artă (New York, SUA)

Cunoscut publicului larg nu doar ca gazdă a emblematicii gale de modă Met Gala, MET din New York este unul dintre cele mai mari muzee de artă din lume. Spațiul uriaș de doi milioane de picioare pătrate găzduiește mii de piese, de la marii maeștri ai picturii clasice până la lucrări contemporane.

Turiștii pot admira aici Nuferii lui Monet sau lucrarea Autumn Rhythm (Number 30) a lui Jackson Pollock. De asemenea, în Aripa Sackler se află Templul din Dendur, unul dintre singurele patru temple egiptene salvate și relocate în afara Egiptului. În Galeriile Annenberg ale muzeului este expus și cel mai cunoscut autoportret al lui Van Gogh, Autoportret cu pălărie de paie. Dacă îl vizitați vara, nu ratați terasa Cantor Roof Garden pentru panorame superbe asupra orașului și pentru instalația de artă vernisată anual.

Museo Nacional del Prado (Madrid, Spania)

Spania a oferit istoriei unii dintre cei mai mari artiști, iar Muzeul Prado este locul ideal unde le poți admira operele: Velázquez, Goya și El Greco sunt prezenți aici, alături de colecții remarcabile ale unor maeștri flamanzi și italieni precum Rafael, Titian și Brueghel.

Muzeul se află în interiorul „Triunghiului de Aur al Artei” din Madrid, o zonă inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Deși o vizită completă poate dura o zi întreagă, cei mai faimoși artiști sunt grupați la primul etaj. La celelalte niveluri pot fi descoperite alte capodopere fundamentale, precum tripticul Grădina Deliciilor Pământești de Hieronymus Bosch (o lucrare complexă ce descrie Edenul, plăcerile terestre și Iadul) sau expozițiile din impresionanta extensie a mănăstirii Jerónimos.

Rijksmuseum (Amsterdam, Olanda)

Arhitectura clădirii Rijksmuseum din Amsterdam este aproape la fel de impresionantă ca arta adăpostită în interior, fiind de departe cel mai popular muzeu din Olanda.

Vizitatorii vin în principal în Galeria de Onoare pentru a vedea faimoasa pictură Rondul de Noapte de Rembrandt van Rijn — o capodoperă care a supraviețuit actelor de vandalism, perioadei în care a fost ascunsă într-o peșteră și celor două războaie mondiale. Muzeul excelează în arta Epocii de Aur olandeze, expunând lucrări de mici dimensiuni ale lui Vermeer și vitralii superbe în Marea Sală. Un alt punct de atracție deosebit este Biblioteca Cuypers, un spațiu cu design neo-gotic și rafturi uriașe care păstrează cele mai vechi cărți de istoria artei din Olanda.

Muzeul de Istorie Naturală (Londra, Marea Britanie)

Dintre toate muzeele Londrei, Muzeul de Istorie Naturală oferă o combinație imbatabilă între un design arhitectural romanic spectaculos și artefacte istorice unice. Holul principal, Hintze Hall, uimește vizitatorii cu „Hope”, un schelet uriaș de balenă albastră suspendat de tavan.

Galeriile sunt pline de specimene conservate, de la păsări și creaturi marine până la insecte și specii dispărute. Împărțit în zone colorate pe teme de zoologie, botanică și paleontologie, punctul culminant al muzeului este Galeria Dinozaurilor, unde se află o parte din primul schelet de Tyrannosaurus rex descoperit vreodată și prima ediție a cărții lui Charles Darwin, Originea speciilor. În plus, muzeul expune o rocă lunară autentică, un simulator de cutremure și o colecție de peste 300 de diamante.

Muzeul Sitului Mausoleului Împăratului Qin Shi Huang (Xi’an, China)

Acest complex înscris în patrimoniul UNESCO din orașul Xi’an adăpostește celebra Armată de Teracotă — mii de sculpturi în mărime naturală care înfățișează armatele lui Qin Shi Huang, primul împărat al Chinei. Sculpturile de lut sunt dispuse în mai multe gropi arheologice, prezentând rânduri nesfârșite de războinici, cavaleri și ofițeri în formație de luptă, care pot fi admirați de pe pasarele suspendate. O expoziție specială oferă o privire detaliată asupra fineții artistice a fiecărei figuri în parte și asupra istoriei descoperirii lor.

De neratat: Groapa 1 (Pit 1) conține cea mai mare concentrație de figuri, având peste 2.000 de războinici dispuși pe o suprafață uriașă, similară cu dimensiunea a două terenuri de fotbal.

Complexul pentru Vizitatori al Centrului Spațial Kennedy (Florida, SUA)

Situat pe Merritt Island în Florida, acesta este locul real de unde NASA își lansează navele spațiale, fiind considerat unul dintre cele mai inedite muzee din lume. Este destinația supremă pentru orice pasionat de cosmos, oferind acces direct la racheta gigantică Saturn V sau la naveta spațială Atlantis orbiter.

Vizitatorii pot întâlni personal un astronaut adevărat și pot explora programele spațiale istorice și actuale. Muzeul este ideal pentru copii, care pot experimenta o simulare a lansării unei navete, pot învăța despre planurile de explorare a planetei Marte și pot descoperi ce calități sunt necesare pentru a deveni astronauții viitorului.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Muzeele Vaticanului (Statul Vatican)

Aflate în inima Romei, Muzeele Vaticanului reunesc una dintre cele mai extraordinare colecții de artă din lume, formată din tapițerii, picturi și sculpturi realizate de marii titani ai istoriei. Opere proeminente precum Madonna di Foligno pot fi admirate în Sălile Rafael, Curtea Octogonală găzduiește sculpturi celebre din perioada Renașterii, în timp ce Galeria Hărților uimește printr-un coridor lung plin de hărți cartografice luminate.

Piesa de rezistență rămâne Capela Sixtină, capela privată a Papei, decorată cu fresce monumentale pictate de Michelangelo, printre care Crearea lui Adam și Judecata de Apoi. Atenție: în interiorul Capelei Sixtine fotografierea este strict interzisă.

Muzeul Viitorului – Museum of the Future (Dubai, EAU)

Iubitorii de literatură SF și tehnologie vor fi fascinați de exponatele din interiorul acestei clădiri spectaculoase în formă de ou din Dubai, care renunță la trecut pentru a explora progresul și inovațiile speciei umane. Fațada exterioară a clădirii este gravată minuțios cu texte caligrafice, iar interiorul este împărțit în șapte secțiuni ce acoperă domenii precum călătoriile spațiale, inteligența artificială, transporturile și sănătatea prin intermediul unor lucrări interactive.

Printre experiențe se numără o imersiune în realitate mixtă în Pădurea Amazoniană, o călătorie virtuală pe Lună, ghizi roboți inteligenți, profesori holografici, imprimarea 3D a alimentelor și o simulare de gravitație zero. În secțiunea Tomorrow Today, expozițiile se schimbă constant pentru a prezenta prototipuri de tehnologie avansată, cum ar fi mașinile zburătoare sau câinii roboți.

Institutul Smithsonian (Washington D.C., SUA)

Institutul Smithsonian nu este un singur muzeu, ci un megacomplex alcătuit din 21 de muzee, 21 de biblioteci, numeroase centre de cercetare și chiar o grădină zoologică, cele mai multe fiind concentrate în Washington D.C. Fiegalerie este un adevărat tezaur: la Muzeul de Istorie Naturală puteți admira faimosul Diamant Hope, în timp ce la Muzeul de Istorie Americană este expus steagul original care a inspirat imnul SUA (the star-spangled banner), biroul pe care s-a redactat Declarația de Independență, jobenul lui Abraham Lincoln și primul bec electric al lui Thomas Edison.

Sărbătorind un deceniu de la înființare în anul 2026, Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americană adăpostește cartea de imnuri a lui Harriet Tubman și celebrul Cadillac roșu al lui Chuck Berry. Nu în ultimul rând, Muzeul Aerului și Spațiului deține primul avion cu motor al fraților Wright, Modulul de Comandă al misiunii Apollo 11, costumul spațial purtat de Neil Armstrong și chiar simpaticul robot R2D2 din seria Star Wars.

MONA – Muzeul de Artă Veche și Nouă (Tasmania, Australia)

Fiind unul dintre cele mai izolate, dar extrem de satisfăcătoare muzee de pe glob, MONA din statul australian Tasmania este complet neconvențional. Muzeul este construit semi-subteran în malul stâncos al râului Derwent, în apropiere de orașul Hobart.

Fondatorul său îl descrie ca pe un „Disneyland subversiv pentru adulți”, datorită expozițiilor sale experimentale și provocatoare care se schimbă constant. Printre lucrările expuse de-a lungul timpului s-au numărat un om real, viu, care a stat în muzeu ca exponat timp de 4.200 de ore, o replică funcțională a sistemului digestiv uman, o canapea care începe să toarcă atunci când o atingi și instalația complexă The Divine Comedy, care ghidează vizitatorii prin etapele vieții de apoi.

De neratat: Instalația Bit.Fall de Julius Popp, o lucrare acvatică ingenioasă care pulverizează stropi de apă de la înălțime, formând cuvinte individuale preluate în timp real din căutările curente ale utilizatorilor de pe internet