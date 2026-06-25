Faimosul „Crushs Coaster” se închide timp de 10 luni

Atracția Crushs Coaster, situată în parcul Disney Adventure World (cunoscut anterior sub numele de Walt Disney Studios Park), își va suspenda activitatea începând cu data de 7 septembrie pentru lucrări ample de modernizare.

Inaugurat în anul 2007, rollercoasterul a devenit în timp una dintre cele mai căutate atracții din întregul complex, timpul de așteptare la coadă depășind frecvent 60 sau chiar 120 de minute în zilele aglomerate. Vestea bună este că această oprire temporară este dedicată exclusiv îmbunătățirii sistemelor, redeschiderea fiind programată pentru vara anului viitor.

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Cele două faze ale renovării ale Crushs Coaster

Pe parcursul celor 10 luni de inactivitate, rollercoasterul va trece prin două etape distincte de execuție a lucrărilor.

Prima fază (Tehnică): Reprezentanții Disneyland Paris au subliniat că această etapă este „esențială pentru funcționarea atracției”. Ea va presupune înlocuirea anumitor sisteme de control, a senzorilor de siguranță, a echipamentelor de comunicații, dar și a unor secțiuni întregi de șine. Tot acum, întreaga structură va beneficia de o reîmprospătare estetică, fiind curățată și revopsită integral.

Reprezentanții Disneyland Paris au subliniat că această etapă este „esențială pentru funcționarea atracției”. Ea va presupune înlocuirea anumitor sisteme de control, a senzorilor de siguranță, a echipamentelor de comunicații, dar și a unor secțiuni întregi de șine. Tot acum, întreaga structură va beneficia de o reîmprospătare estetică, fiind curățată și revopsită integral. A doua fază (Testare): Va implica verificarea riguroasă a tuturor modificărilor realizate în prima etapă, pentru a garanta că toate sistemele funcționează impecabil înainte ca publicul larg să aibă din nou acces.

Aceasta reprezintă cea mai lungă perioadă de închidere din istoria de 19 ani a rollercoasterului. Ultima recondiționare majoră a avut loc în anul 2015, însă la acea vreme lucrările au durat doar șase luni.

O nouă atracție inspirată din filmul „Up” se deschide anul viitor

Deși pierderea temporară a Crushs Coaster va modifica itinerariul vizitatorilor din acest sezon, Disneyland Paris continuă să își extindă portofoliul de divertisment. După ce la începutul acestui ani a fost inaugurată zona tematică World of Frozen, complexul pregătește noi surprize majore.

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Anul viitor, parcul va găzdui o premieră mondială absolută: prima atracție din lume bazată pe îndrăgitul film de familie „Up” (lansat în 2009). Instalația va urmări aventurile faimosului pensionar Carl și ale cercetașului Russell.

Noua atracție, care va purta numele de Wilderness Explorers Sky Swings, va fi un carusel dotat cu 48 de leagăne. Pentru a spori confortul familiilor și al cuplurilor, caruselul va include și scaune speciale de tip „duo”, permițând unui număr total de 64 de persoane să experimenteze zborul în același timp.