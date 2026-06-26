Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie – 5 iulie 2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-12 iulie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-19 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-26 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, potrivit ANM.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

România, sub cod portocaliu și galben de caniculă

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o serie de avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, valabile până în 29 iunie. Un val de căldură intens se va extinde treptat și va cuprinde întreaga țară, aducând temperaturi extreme, de până la 40 de grade Celsius, și un disconfort termic deosebit de accentuat. Conform specialiștilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități mai întâi în zonele de câmpie, iar ulterior și în cele de deal.

Vineri, valul de căldură se extinde în toate regiunile țării. Va fi cod galben în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania.

ANM a emis un cod portocaliu pentru 11 județe din vestul, centrul și nord-vestul României, unde se vor înregistra temperaturi extreme și un disconfort termic deosebit de pronunțat. Județele afectate: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori concentrate în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi extrem, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși clar pragul critic de 80 de unități.

Recomandările medicilor pentru perioada de caniculă

Pentru a evita problemele de sănătate cauzate de temperaturile extreme, specialiștii recomandă:

  1. Hidratare intensă: Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi (apă, sucuri naturale), fără a aștepta să apară senzația de sete. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr și băuturile alcoolice.
  2. Protecție solară: Evitați expunerea directă la soare în intervalul orar 11.00 – 18.00. Dacă trebuie să ieșiți, purtați haine lejere, din fibre naturale, de culori deschise, pălării de soare și ochelari.
  3. Aer condiționat: Reglați aparatele de aer condiționat astfel încât temperatura ambientală să fie cu maximum 5 grade Celsius mai mică decât cea de afară, pentru a evita șocurile termice.
  4. Atenție la cei vulnerabili: Protejați copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare sau respiratorii), evitând deplasările acestora în orele critice.
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