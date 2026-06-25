Restricții de trafic timp de 30 de minute, sâmbătă 27 iunie 2026

Această măsură temporară este impusă pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului cultural și nautic intitulat „Parada Dunării – Două Steaguri, un Fluviu”.

Pe durata celor 30 de minute în care podul va rămâne închis, autoritățile și organizatorii vor aplica o serie de măsuri stricte de gestionare a traficului rutier:

Staționarea este interzisă: Staționarea autovehiculelor direct pe suprafața podului este strict interzisă în acest interval orar.

Staționarea autovehiculelor direct pe suprafața podului este strict interzisă în acest interval orar. Punct de oprire permis: Șoferii care ajung în zonă vor putea opri mașinile exclusiv înainte de sectorul de acces pe pod, la kilometrul 63+715.

Șoferii care ajung în zonă vor putea opri mașinile exclusiv înainte de sectorul de acces pe pod, la kilometrul 63+715. Controlul fluxului rutier: Accesul va fi restricționat pe toată durata evenimentului prin piloți de circulație amplasați la capetele sectorului de drum închis, aceștia fiind semnalizați în mod corespunzător.

Accesul va fi restricționat pe toată durata evenimentului prin piloți de circulație amplasați la capetele sectorului de drum închis, aceștia fiind semnalizați în mod corespunzător. Coordonarea filtrelor: Măsura de închidere a drumului va fi instituită direct de către organizator, beneficiind de sprijinul operativ al echipajelor din cadrul Poliției Rutiere.

Pentru a evita blocajele, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să își planifice din timp deplasările transfrontaliere și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră instituită temporar.

Premierele pregătite pentru Parada Dunării

Evenimentul de sâmbătă promite să ofere un spectacol vizual rar, aducând în prim-plan o serie de premiere absolute pentru regiunea de graniță dintre cele două țări.

Pentru prima dată în istoria Podului Prieteniei, deschiderea paradei de ambarcațiuni va fi marcată de un foc de artificii multicolor desfășurat în mod neobișnuit pe timp de zi. Acest spectacol pirotehnic inedit se va întinde pe o lungime de aproximativ 350 de metri și va avea o durată de 5 minute.

De asemenea, cerul va deveni o parte integrantă a spectacolului mulțumită unei demonstrații aeriene de excepție. Membrii formației Șoimii României vor survola zona cu 5 aeronave evoluând în formație strânsă, oferind demonstrații acrobatice de înaltă clasă care vor fi perfect vizibile de pe ambele maluri ale Dunării.

Coregrafia nautică de pe apă este coordonată de organizatorul evenimentului, Asociația ARPATIA. Potrivit reprezentanților asociației, fluviul va fi gazda celei mai impresionante parade de acest tip organizate vreodată în zonă:

„Ambarcațiuni de toate felurile se adună între malul românesc și cel bulgăresc pentru cea mai spectaculoasă paradă nautică pe care fluviul a văzut-o vreodată. Flota pleacă de la Insula Mocanu, trece pe sub istoricul Pod al Prieteniei, navighează prin dreptul orașului Ruse și se întoarce — în timp ce mii de oameni privesc din Portul Giurgiu și Portul Ruse, de pe ambele maluri”, transmite CNAIR.