Liderul social-democrat susține, într-o postare pe Facebook, că opoziția practică un „exhibiționism moral” și blochează întreaga țară sub pretextul binelui public.

În ciuda disensiunilor de pe scena politică, Sorin Grindeanu a anunțat joi că s-au făcut deja primii pași concreți pentru formarea unui nou Cabinet. Acesta a convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic, centrat pe țintele macroeconomice ale României.

Prioritățile noului Guvern și urgența ratingului de țară

Potrivit liderului PSD, instalarea rapidă a unui executiv cu puteri depline este vitală în acest moment, în condițiile în care România se află contracronometru în fața unor evaluări financiare internaționale majore.

Noul Acord politic aflat în negociere vizează patru piloni strategici: țintele macroeconomice ale țării, angajamentele din PNRR, calendarul de aderare la OCDE și fondurile europene prin programul SAFE.

„Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu pași rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating. Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedește că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile”, a transmis Sorin Grindeanu.

„Deblocarea crizei prin blocaj” – noul paradox reclamat de PSD

Sorin Grindeanu a taxat dur atitudinea liderilor USR, definind strategia acestora ca fiind un adevărat „paradox politic”. În opinia sa, formațiunea de opoziție mimează sacrificiul public în timp ce prelungește instabilitatea politică.

„Blochează toată țara de „dragul românilor” și se „sacrifică” zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Ultimatul social-democraților: guvern cu premier PSD, chiar și fără USR

În final, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm cu privire la viitoarea majoritate parlamentară.

PSD nu exclude formarea noului Guvern prin izolarea USR la nivelul negocierilor, dacă aceștia vor refuza să susțină formula propusă de social-democrați.

„Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranță – se poate și fără ei!”, a conchis Sorin Grindeanu.