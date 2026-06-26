Potrivit ANSVSA, măsura vizează exclusiv produsul Nutella Croissant – congelat, produs de Fresystem S.p.A., Italia, din lotul de producție L126Z39, cu data expirării 6 mai 2027.

Croissante Nutella retrase din Lidl și Kaufland Foto: ANSVSA

Conform anunțului oficial, produsul are codul EAN 8000500413654, gramajul T4x12 (12×340 g) și a fost comercializat prin rețelele Lidl și Kaufland.

„Ferrero România retrage voluntar de pe piață un lot de Nutella Croissant (produs congelat), ca măsură de precauție, din cauza unui posibil risc de prezență a unui corp străin – un fragment de metal. ANSVSA informează consumatorii și le recomandă să verifice produsele cumpărate.”, precizează ANSVSA.

„Doar acest lot este vizat. Niciun alt lot nu este afectat.”, se adaugă în anunț.

ANSVSA recomandă consumatorilor să verifice produsele achiziționate și să nu consume croissantele din lotul vizat.

„Returnați-l la magazinul de unde l-ați cumpărat și solicitați banii înapoi – sau distrugeți-l. Termen-limită: 15 iulie 2026.”

Ferrero România precizează că retragerea are caracter preventiv și face parte din politica proprie de siguranță alimentară.

„Potrivit Ferrero România, nu au fost depistate corpuri străine în produsele comercializate. Retragerea s-a făcut preventiv, ca aplicare a propriei politici de siguranță alimentară.”

Compania menționează că există un „posibil risc de prezență a unui corp străin – un fragment de metal”, motiv pentru care a decis retragerea voluntară a lotului din magazine.

Consumatorii care doresc informații suplimentare pot contacta Ferrero România la adresa de e-mail info.romania@ferrero.com.

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