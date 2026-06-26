Șlapii, unul dintre cele mai populare tipuri de încălțăminte de vară, pot avea consecințe negative asupra sănătății picioarelor, avertizează medicii ortopezi.

Utilizarea frecventă este asociată cu dureri de călcâi, deformări ale degetelor și afecțiuni precum fasciita plantară.

Doctorul Mike Daniels, ortoped din Baltimore, a declarat vede frecvent pacienți care poartă șlapi subțiri și plați pe tot parcursul verii. Aceștia ajung să se confrunte cu dureri intense în zona călcâiului și tensiuni musculare la nivelul gambei.

Fasciita plantară, o inflamație a țesutului de susținere a arcadelor piciorului, este una dintre cele mai comune probleme observate.

Șlapii nu oferă aproape niciun suport pentru picior. Pentru a le menține pe picior, oamenii trebuie să-și tensioneze degetele în mod constant, ceea ce pune o presiune suplimentară pe ligamente, tendoane și mușchii mici ai piciorului.

Această presiune repetată poate duce la complicații grave, inclusiv dureri cronice, bursită și deformări ale degetelor.

Pe lângă problemele mecanice, șlapii cresc riscul de zgârieturi, așchii și infecții, datorită designului deschis care lasă piciorul expus. Pentru persoanele cu diabet sau circulație sanguină deficitară, astfel de leziuni pot deveni periculoase, avertizează medicii.

Dr. Daniels atrage atenția și asupra șlapilor cu toc, care au revenit recent în tendințe: „Combină instabilitatea șlapilor clasivci cu presiunea suplimentară pe partea frontală a piciorului cauzată de ridicarea călcâiului”. Rezultatul? Creșterea riscului de entorse, luxații și chiar fracturi.

Cu toate acestea, medicul nu recomandă renunțarea completă la șlapi. Acestea pot fi o alegere bună pentru plajă, piscină sau plimbări scurte.

Pentru mersul pe distanțe mai lungi, Daniels sugerează optarea pentru sandale cu curea pe spate și suport pentru arcada piciorului sau un tip de încălțăminte mai bine fixat.

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