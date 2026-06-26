Cererea de voluntariat care a aprins scandalul la Spitalul Județean Constanța

Scandalul a izbucnit după ce medicii rezidenți au semnalat, în mediul online și pe grupurile interne, că li se cere să semneze până la 1 iulie o cerere privind desfășurarea activității de voluntariat în afara programului de lucru.

Documentul, intitulat „Cerere medici rezidenți privind desfășurarea activității de voluntariat în afara programului de lucru”, prevede că medicul rezident solicită acordul pentru a efectua activități de voluntariat în cadrul spitalului, după program sau în weekend. În cerere se menționează că activitatea ar consta în servicii medicale care corespund curriculei de rezidențiat și că nu ar afecta atribuțiile din fișa postului.

Rezidenții spun însă că problema nu este existența unui document de voluntariat, ci felul în care acesta le-ar fi fost prezentat. Ei reclamă că nu li s-a explicat ce contract urmează să semneze, câte ore ar presupune activitatea, ce responsabilități legale au în timpul gărzilor și cine îi supraveghează.

Rezidenții spun că li se cer gărzi neplătite în afara programului: „Ni se prezintă doar o cerere”

Un medic rezident din interiorul spitalului a declarat pentru News.ro că rezidenții sunt revoltați de situație și că discuția a pornit de la gărzile făcute peste cele obligatorii. Potrivit acestuia, un medic rezident are, în funcție de specialitate, o obligație de gardă inclusă în programul său de lucru. În afara acestor ore, spune medicul, rezidenții ajung oricum să facă și alte gărzi, care ar trebui să fie opționale și plătite.

Rezidentul susține că, în practică, în multe spitale universitare, munca din gărzi a rezidenților este tratată ca o prelungire firească a formării profesionale, deși ei lucrează efectiv cu pacienți și ajută sistemul medical să funcționeze.

Medicul a explicat că rezidenții nu sunt studenți, ci medici care au absolvit facultatea, au promovat examenul de rezidențiat și lucrează în spital sub coordonarea specialiștilor.

„Noi prestăm un serviciu, noi ajutăm sistemul medical”, a spus medicul rezident pentru News.ro.

Rezidenții spun că sunt puși să lucreze după gărzi de 24 de ore, deși apar liberi în acte

Potrivit News.ro, conducerea spitalului a emis pe 22 iunie o decizie care prevede că participarea medicilor rezidenți la linia de gardă, în afara gărzii obligatorii, este permisă doar în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat cu spitalul, în condițiile legii. Rezidenții spun însă că, în discuțiile din secții, mesajul primit ar fi fost altul.

Medicul rezident citat de News.ro susține că unor rezidenți li s-ar fi transmis că nu există bani pentru plata gărzilor suplimentare și că soluția este cererea de voluntariat. Unii rezidenți ar fi acceptat, susține acesta, ideea unei activități voluntare punctuale. Nemulțumirea a apărut însă pentru că li s-ar cere să depună o cerere fără să vadă contractul și fără să știe exact ce își asumă.

Rezidenții spun că nu știu dacă răspunderea lor civilă, penală și profesională este aceeași ca într-o gardă plătită. Nu li s-ar fi explicat nici câte ore ar urma să lucreze voluntar sau dacă vor fi supravegheați în timpul acestor gărzi.

O altă problemă ridicată de medici este timpul de odihnă după o gardă lungă. Teoretic, după 24 de ore de gardă, medicul ar trebui să aibă timp de recuperare. În practică, susțin rezidenții, unii ajung să fie trecuți în pontaj ca liberi, dar sunt tot la spital.

„Cu mine vei da examenul de specialitate”. Acuzațiile de șantaj făcute de rezidenți

Medicul rezident citat de News.ro spune că presiunile ar fi venit prin intermediul șefilor de secție, care le-ar fi cerut rezidenților să semneze repede cererile de voluntariat. Potrivit acestuia, unora li s-ar fi transmis că, dacă nu le convine situația, pot să-și caute alt centru de pregătire. Mai mult, ar fi existat amenințări legate și de examenul de specialitate. Medicul susține că unii rezidenți ar fi fost avertizați că refuzul de a semna le poate afecta viitorul profesional.

„Cu mine vei da examenul de specialitate, ai grijă ce alegeri faci”, ar fi fost una dintre formulele folosite, potrivit medicului rezident citat de News.ro.

Pentru un medic rezident, examenul de specialitate este decisiv. Fără promovarea lui, nu poate deveni medic specialist și nu poate profesa mai departe în specialitatea pentru care s-a pregătit. Medicul mai susține că rezidenții se tem inclusiv de efectele pe termen lung ale unui refuz, pentru că sistemul universitar medical este restrâns, iar coordonatorii și profesorii se cunosc între ei.

Documentul de voluntariat ar fi folosit pentru gărzi neplătite, acuză rezidenții

Milla Georgiana, medic rezident de anul 3 la Sănătate Publică și Management și ambasador al Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți, a declarat pentru News.ro că orice activitate de gardă trebuie să fie voluntară în mod real, plătită corect și organizată fără să afecteze siguranța pacientului sau timpul de odihnă al medicului.

Ea spune că deficitul de personal din spitale nu poate fi rezolvat prin suprasolicitarea rezidenților și că mai mulți medici rezidenți de la Spitalul Județean Constanța i-au semnalat că li se cere, sub presiune, să semneze până la 1 iulie cereri de voluntariat pentru gărzi. Documentul ar fi folosit pentru a obține muncă suplimentară fără plată.

Ce spune Spitalul Județean Constanța despre cererile de voluntariat

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța respinge acuzațiile și susține că informațiile apărute în spațiul public sunt nefondate. Într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituției, spitalul respinge categoric acuzațiile de presiune sau exploatare și că voluntariatul este o opțiune personală.

Potrivit conducerii spitalului, activitățile de voluntariat se adresează doar medicilor rezidenți sau altor profesioniști care își exprimă liber dorința de a furniza servicii medicale suplimentare ori de a-și completa pregătirea practică în afara programului obligatoriu. Spitalul mai transmite că respectă legislația privind salarizarea gărzilor obligatorii efectuate de medicii rezidenți în afara programului normal de lucru.

„Voluntariatul nu înlocuiește și nu va înlocui niciodată activitatea normată și remunerată conform legii”, a transmis conducerea SCJU Constanța.

Conducerea unității medicale susține că stagiile de voluntariat au scop educațional și profesional și oferă tinerilor medici posibilitatea de a acumula mai multă experiență practică într-un spital de urgență. Spitalul acuză că încearcă transformarea acestor stagii într-un scandal politic sau online, acțiune catalogată ca imorală .

Spitalul Județean Constanța a mai ajuns în atenția publică, la începutul acestui an, tot din cauza gărzilor. În luna ianuarie 2026, Ministerul Sănătății a anunțat trimiterea Corpului de Control la unitatea medicală, după informații privind numărul mare de medici scutiți de gărzi în unele secții. Atunci, verificările vizau situația medicilor specialiști și primari care nu făceau gărzi.

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