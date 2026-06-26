Se fac 7 ani de când România a încremenit în suferinţă, ascultând vocea unei copile care  suna la 112 din casa unde fusese sechestrată. Alexandra plângea şi implora să fie salvată. Nu se afla în deşert sau pe vreun vârf de munte, ci pe o stradă din oraşul Caracal, dar autorităţile, în frunte cu Poliţia Română, au bâjbâit vreo 19 ore în căutarea ei. Și, când, în sfârșit, au intrat în curtea lui Gheorghe Dincă, n-au mai găsit decât un butoi de tablă pus pe pirostrii, iar sub el, cenuşă şi fragmente de oase umane.

Dintre toţi cei care şi-au dovedit incompetenţa în acele zile, au fost puşi sub acuzare doar patru poliţişti: Marian Vasile şi Eugen Țenea, de la postul din comuna Dobrosloveni, şefa lor din Osica, Violeta Mirea, şi Nicolae Mirea, comandant al Poliţiei din Caracal. Din martie anul trecut, procesul lor se judecă la Balş, iar Ministerul Afacerilor Interne e parte responsabilă civilmente, adică bun de plată, în cazul unei condamnări.

Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Judecătoria Balș. Foto: Eli Driu

Nimeni nu-şi mai aduce aminte când a intrat vreun jurnalist în Judecătoria Balş. Am fost noi, anul trecut, tot la procesul poliţiştilor, dar acea şedinţă a durat 3 minute şi nu s-a întâmplat nimic memorabil atunci.

Între timp, instanţa a reaudiat 47 de martori, din rechizitoriu sau propuşi de inculpaţi. Iar la termenul de marţi, 23 iunie, urma să-i audieze pe părinţii Alexandrei Măceşanu, constituiţi părţi civile în dosar. Ei solicită 500.000 de euro daune morale.

Ce s-a discutat în sala de judecată, înainte ca şedinţa să fie declarată secretă

Şedinţa de marţi era programată să înceapă la ora 11:00. În sală au intrat părinţii Alexandrei şi inculpaţii Vasile şi Țenea, împreună cu avocaţii. Lipsesc soţii Mirea, dar e prezentă apărătoarea lor. Toți am amuţit în aşteptarea instanţei, iar în liniștea aproape deplină nu se mai aud decât zumzăitul aparatului de aer condiţionat şi un neon care filează. 

Când judecătorul Liviu Păun intră în sală, ne ridicăm în picioare, apoi grefiera face prezenţa, după citativ. Începe şedinţa, iar judecătorul aminteşte de un martor ce nu se prezentase la termenul trecut. Apoi, văzându-ne în sală, se opreşte şi ne spune: „Înţeleg că sunteţi de la presă?” „Da. Ziarul Libertatea.” „Eu mă opun, domnule preşedinte, prezenţei în sală! Nu sunt de acord”, intervine rapid avocata Badea, care-i reprezintă în proces pe soţii Mirea.

„Mai degrabă puteţi să vă adresaţi, cu privire la dosar, Biroului de informare şi relaţii publice”, ne îndeamnă judecătorul. „Dar şedinţa e publică”, ne apărăm noi. „Solicit ca la acest termen de judecată să se declare şedinţă secretă”, intervine avocata, vorbind peste judecător. „În ce temei?”, vrem să ştim. „Audiem părinţii minorei dispărute Alexandra Măceşanu şi vă daţi seama…”, ne explică magistratul. „Dar ce v-ar interesa din dosar? Noi ne apropiem de final. Au fost audiaţi martorii din rechizitoriu, vom audia la acest termen părţile civile, părinţii Alexandrei Măceşanu, şi la termenul următor îi audiem pe cei patru inculpaţi. Apoi dosarul va rămâne în deliberare. Iar prescripţia… la anul, în septembrie, e calculat. Cine este acreditat pe genul acesta de procese?”.

Îi răspundem că ambele avem acreditare la CSM, că am mai asistat la procese penale, că „ştim că şedinţa e publică şi vrem să vedem ce se întâmplă. Iar, având în vedere că azi vor fi audiate părţile civile, nu credem că se va intra în detalii ce ar putea impune secretizarea şedinţei. Deşi toate detaliile legate de acest caz, ştiţi foarte bine, au fost deja mediatizate, rechizitoriul DIICOT fiind public.”

„Având în vedere că astăzi audiem părinţii persoanei dispărute, nu ştiu….”, se gândeşte judecătorul. „Cel mai probabil, se va vorbi despre cum a fost căutată Alexandra”, îi spunem noi, adăugând că am consultat toate încheierile de şedinţă de până acum. „Dar dacă vreţi să vă adresaţi Biroului de informare şi relaţii publice…”, insistă judecătorul.

„Atâta vreme cât şedinţa este publică, avem dreptul să fim în sală”, insistăm noi „Avem cerere din partea doamnei avocat, să o declarăm nepublică”, ne spune magistratul. „Dacă dumneavoastră veţi aproba să fie declarată nepublică, ne vom supune deciziei.”

Atunci, instanţa pune în dezbatere cererea avocatei, ca judecată să fie declarată secretă. Iar procuroarea de şedinţă e de acord cu solicitarea. La fel, şi avocaţii inculpaţilor. Singurul care aprobă prezenţa presei în sală e apărătorul părinţilor Alexandrei.

Dar, „în temeiul art. 352, alin. (3) Cod Procedură Penală, declar nepublică şedinţa”, ne anunţă judecătorul. În articolul de lege invocat se spune că „dacă judecarea în ședință publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiției, instanța, la cererea procurorului, a părților ori din oficiu, poate declara ședință nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.”

Se invocă protejarea părinţilor Alexandrei, deşi ei s-au opus secretizării procesului 

Ne pregătim să ieşim din sală, iar judecătorul ne îndeamnă din nou să ne adresăm Biroului de Informare. „Dar de unde aţi luat la cunoştinţă de termenul de azi?”, vrea să ştie el. „De pe portalul instanţelor.” „Încheierile nu sunt pe portal.” „Încheierile sunt pe rejust.” „Şi aveţi acces la rejust?” „Da. Cu anonimizarea datelor cu caracter personal. Deci, ştim cum a decurs procesul, până acum. Că aţi dat termene scurte, că aţi audiat martori, că ei au fost citaţi cu mandat de aducere.” „Şi ce v-ar fi interesat?”, vrea să ştie magistratul.

Îi explicăm că această cauză este „de interes public. Pentru că e vorba despre foşti funcţionari publici şi vrem să vedem cum sunt judecaţi. Şi să păstrăm acest caz în atenţia publică.” „Dar azi se audiază părţile civile şi…”, spune judecătorul. „Părţile civile au fost de acord cu prezenţa noastră în sală!”. „Dar impactul psihologic nu e numai pentru părţile civile!”, spune judecătorul. „Doar un psiholog ar putea calcula acest impact…”.

Atunci, avocata care ceruse excluderea presei din sală se enervează şi invoc[ „lipsa de respect pentru timpul nostru. Nu putem să purtăm aceste discuţii!”. „În România europeană putem purta aceste discuţii. Pentru că justiţia nu e o treabă privată”, îi amintim avocatei. „Dar nu după ce s-a declarat şedinţa secretă”, se revoltă ea. Atunci, intervine judecătorul, care ne repetă, împăciuitor: „Pentru şedinţa de astăzi, dacă doriţi mai multe informaţii, vă adresaţi Biroului de Informare şi Relaţii Publice”.

„Nu are cu ce să ne ajute acel birou, domnule judecător”, îi explicăm. „Oricum, să ştiţi că noi vom scrie. Dar am înţeles. Am luat la cunoştinţă decizia dumneavoastră, o respectăm. Vă mulţumim frumos. Zi bună!”, le-am urât celor din sală şi am ieşit afară. 

Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Balconul Judecătoriei din Balş. Foto: Eli Driu

În încheierea de şedinţă, publicată ulterior pe rejust, se precizează că instanţa a declarat „şedinţa nepublică la acest termen de judecată, având în vedere că urmează a fi audiate părţile civile, victima infracţiunii era minoră şi retrăirea momentelor dispariţiei fiicei acestora poate aduce atingere vieţii intime a acestora”.

Ce s-a întâmplat în sala de judecată, după ce reporterii Libertatea au fost daţi afară

Am aşteptat în curtea judecătoriei finalizarea şedinţei secrete. Iar ulterior, am aflat de la părinţii audiaţi şi de la apărătorul acestora, avocatul Aurel Moldovan, că avocaţii inculpaţilor au încercat, prin întrebări, să le paseze responsabilitatea pentru ceea ce i s-a întâmplat Alexandrei. 

Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Părinţii Alexandrei, împreună cu avocatul Aurel Moldovan care-i reprezintă în proces. Foto: Eli Driu

„Au întrebat dacă familia Măceşanu cunoştea cu ce maşină urma să se deplaseze Alexandra şi dacă i-a asigurat, cumva, transportul”, spune av. Moldovan. El s-a opus acestei întrebări, „suna ca şi cum dânşii ar fi fost cumva vinovaţi de faptul că au lăsat-o să plece la ocazie. Adică, nu era relevantă activitatea organelor de poliţie, care nu s-au constituit pe grupul operativ, să o caute pe fată, ci activitatea familiei Măceşanu era mai importantă.”

O altă întrebare pe care avocaţii au pus-o părinţilor Alexandrei era despre „ce numere de telefon aveau soţii Măceşanu, când au fost sunaţi de către organele de poliţie. Și asta, ca să facă dovada că în seara de 24/25 iulie, au vorbit la telefon cu ei, de parcă aceasta era activitatea lor. În loc să facă investigaţii, în loc să se ducă din casă în casă, să întrebe, să verifice exact cu ce a plecat Alexandra, dacă sunt martori, să ia camerele video să le urmărească, din contră, ei i-au trimis pe părinţi la plimbare: «duceţi-vă acasă, că e normal ca fata să aibă o relaţie. O să vină mâine-dimineaţă, şi dacă nu vine, ne vom ocupa abia atunci.» Lucru care s-a şi întâmplat, de altfel.”

În sala unde procesul s-a ţinut cu uşile închise, avocaţii au încercat să paseze vina către părinţii cărora, în teorie, li se proteja viaţa intimă. Iar inculpaţii au început să arate cu degetul unul spre celălalt, „să se acuze între ei, să dea vina pe şefii superiori, iar aceştia, pe subordonaţii care nu şi-au îndeplinit activităţile”, spune av. Moldovan. El își aminteşte că, la unul din termenele trecute, un poliţist audiat ca martor declara, nonşalant: „chiar dacă nu ştiam ce prevede dispoziţia IGPR nr. 44/2007 (manualul privind modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi – n.r.), n-avea cine să mă certe sau să-mi dea vreo sancţiune”. 

Despre declararea şedinţei ca fiind nepublică, av. Aurel Moldovan spune că nu i se pare în regulă, pentru că „acest caz a fost mediatizat destul de mult. Suntem în 2026; din 2019, au fost atâtea depoziţii în spaţiul public, încât dumneavoastră, presa, puteaţi să aveţi acces la toate audierile şi la toate întrebările, ca să lămurim situaţia de fapt, o dată pentru totdeauna.” 

Vara viitoare, faptele se prescriu, iar inculpaţii scapă de orice răspundere penală 

Următorul termen al procesului a fost stabilit peste două luni, pe 18 august, anul acesta. „Este vacanţa judecătorească”, ne explică av. Moldovan. Dar la termenul anterior, părinţii Alexandrei au auzit cum avocaţii inculpaţilor ceruseră ca aceştia să fie audiaţi „mai spre sfârşitul verii, că şi-au cumpărat bilete de vacanţă în avans, din decembrie”.

Și, dacă la termenul din 18 august, unul dintre inculpaţi va absenta de la proces, se va fixa un alt termen, pentru audierea sa. Aşa că, cel mai probabil, primul verdict din acest dosar va veni pe la mijlocul toamnei. Şi nu va fi unul definitiv, căci părţile sau Parchetul pot ataca decizia, iar dosarul va merge atunci la Curtea de Apel Craiova.

Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Eugen Ţenea, care-şi acoperă chipul, şi Marian Vasile sunt acuzaţi că n-au înregistrat sesizarea dispariției Alexandrei. Foto: Eli Driu

Fiecare zi ce trece e un câştig pentru cei patru inculpaţi. Căci ei au fost cercetaţi în perioada în care, potrivit deciziei CCR, nu mai opera prescripţia specială şi, prin urmare, vor scăpa mai devreme de răspunderea penală. 

Abuzul în serviciu, pentru care au fost trimişi în judecată poliţiştii, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar termenul general de prescripţie, care e de 8 ani, se va împlini vara viitoare, în iulie 2027.

Clasare pe linie, pentru ceilalți poliţişti şi procurori care au bâjbâit după Alexandra 

Dosarul care se judecă la Balş a fost deschis de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) în iulie 2019, imediat după ce presa a relatat despre intervenţia dezastruoasă a poliţiştilor, dar şi a procurorilor implicaţi în căutarea Alexandrei Măceşanu și a Luizei Melencu, cele două fete răpite de Dincă. Au fost chemaţi atunci la audieri şi cercetaţi şefi ai poliţiei din Olt care, conform metodologiei, aveau atribuţii şi competenţe pe linia dispariţiilor de minori.

În martie 2022, SIIJ a fost desfiinţată, iar dosarul a fost trimis la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Unde, la finalul cercetărilor, s-a decis „clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și favorizare a făptuitorului de către angajații MAI care au avut tangenţă cu operaţiunile de căutare a numitei Alexandra Măceşanu, probele administrate în cauză neconfirmând faptul că acţiunile acestora se circumscriu elementelor constitutive ale infracţiunilor sesizate, în sensul cerut de textul legal.” 

Părinţii Alexandrei Măceşanu au formulat plângere împotriva soluţiei de clasare, însă doar pentru procurorul care a stat în poarta lui Dincă până dimineaţa şi pentru judecătorul care a emis acel mandat de percheziţie. Curtea de Apel Craiova le-a respins plângerea, pentru că ea era nesemnată, iar avocatul părinţilor nu depusese la dosar împuternicirea avocaţială.

Iar la final, singurii consideraţi vinovaţi pentru eşecul din cazul Caracal au rămas cei patru poliţişti. Ei au fost trimişi în judecată în august 2023, pentru abuz în serviciu. 

Unde au greşit cei patru poliţişti care sunt judecaţi pentru abuz în serviciu, la Balş

În seara zilei de 24 iunie 2019, Ion Măceşanu a mers la postul de poliţie din comuna Dobrosloveni şi a sesizat dispariţia fiicei sale. Dar agenții șefi principali de poliţie Eugen Ţenea şi Marian Vasile nu au înregistrat sesizarea şi n-au făcut nimic din ce era prevăzut în procedurile interne ale poliţiei, pentru găsirea fetei dispărute. 

Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Eugen Ţenea şi Marian Vasile, pe vremea când erau în Poliție. Foto: Eli Driu

Marian Vasile s-a pensionat, imediat după cazul Caracal. Anul următor, a plecat din poliţie, tot prin pensionare, şi Eugen Ţenea, care mai apoi a intrat în învăţământ. În prezent, el lucrează ca psiholog la şcoala gimnazială din comuna Babiciu (Olt).

Comisar-şef Violeta Mirea era, atunci când a dispărut Alexandra, şefa Secţiei 2 Poliţie Rurală Osica de Sus. Ea este acuzată că, deşi fusese informată cu privire la dispariţie, nu a raportat evenimentul superiorilor şi nici nu a verificat dacă subalternii ei, Ţenea şi Vasile, şi-au făcut treaba, iar asta, spun procurorii, „a tergiversat identificarea infractorului (Gheorghe Dincă – n.r.) şi a locaţiei unde o sechestrase pe victimă, cu consecinţe letale pentru aceasta din urmă”.

Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Violeta şi Nicolae Mirea

Comisar şef Nicolae Mirea, fostul soţ al Violetei Mirea, e acuzat că, în calitate de  comandant al Poliţiei Caracal, „aflat la conducerea operaţiunilor de căutare a minorei şi de identificare a persoanei care a lipsit-o de libertate şi a agresat-o, nu a evaluat în mod corespunzător situaţia, nici înainte de apelurile minorei către SNUAU 112 şi nici după, nu a centralizat şi diseminat în mod corespunzător către subalterni informaţiile de importanţă vitală în găsirea acesteia, nu a coordonat, îndrumat, sprijinit şi controlat în mod corespunzător echipele de căutare şi nu a procedat de urgenţă la întocmirea unui dosar penal, deşi faptele sesizate direct de către minora Măceşanu Alexandra erau de o gravitate deosebită”.

Nicolae Mirea şi Violeta Mirea s-au pensionat din poliţie imediat după cazul Caracal, în august 2019. 

Se judecă la Balş, din cauza „presiunii pe care trusturile de presă o pot exercita” 

În august 2023, dosarul în care sunt inculpaţi cei patru foşti poliţişti a ajuns la Judecătoria Caracal. În camera preliminară, unde se verifică dacă ancheta a fost făcută corect, Ţenea şi Vasile au cerut ca dosarul să fie înapoiat Parchetului, subliniind că nu ei au tergiversat găsirea victimei şi identificarea lui Dincă, iar „dacă există vreo legătură de cauzalitate, aceasta ar trebui identificată în privinţa activităţilor derulate după ora 11:05 (primul telefon al victimei) din data de 25.08 2019 şi până în dimineaţa zilei următoare, respectiv data de 26.08.2019.”

Instanţa a respins toate aceste critici şi a decis că procesul poate începe. Dar apoi, trei judecători de la Caracal au formulat, rând pe rând, cereri de abținere care le-au fost admise. Unul dintre ei e cel care eliberase mandatul de percheziţie în casa lui Dincă şi avea calitatea de martor în dosar.

În februarie 2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a cerut strămutarea procesului, „existând indicii rezonabile care conduc la suspiciunea rezonabilă că aparenţa de imparţialitate a judecătorilor de la Caracal, dată fiind calitatea părţilor, ar fi afectată”.

Procurorii mai subliniau că „nu poate fi trecută cu vederea notorietatea acestei cauze care, dacă ar fi judecată la instanța de unde se solicită strămutarea, coroborate cu evenimentele din trecut, respectiv, «cazul Dincă», ar putea contura apariția unui pericol de tulburare a ordinii și liniștii publice, atrăgând astfel atenția mass-media, iar actul de justiție ar putea fi afectat prin prisma presiunii pe care trusturile de presă o pot exercita”.

Curtea de Apel Craiova a admis cererea Parchetului şi a trimis dosarul la Judecătoria Balş, unde procesul a început din martie 2025. 

Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Lumânări aprinse pentru Alexandra, în faţa casei lui Dincă, în toamna anului 2019
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Viva.ro
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Politică 07:25
Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul.ro
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
„Câți bani ți-a dat Gigi Becali că l-ai scos din pușcărie?”. Florin Chilian, răspuns virulent după valul de hate pe care l-a suportat: „Nici măcar un mulțumesc!”
Fanatik.ro
„Câți bani ți-a dat Gigi Becali că l-ai scos din pușcărie?”. Florin Chilian, răspuns virulent după valul de hate pe care l-a suportat: „Nici măcar un mulțumesc!”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Exclusiv
Stiri Mondene 25 iun.
Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Lora, dezvăluitri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase.... Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Stiri Mondene 25 iun.
Lora, dezvăluitri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase…. Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Staţiunea arhiplină de pe litoralul românesc. Berea costă 5 lei, iar pizza, 10 lei
ObservatorNews.ro
Staţiunea arhiplină de pe litoralul românesc. Berea costă 5 lei, iar pizza, 10 lei
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei suroti au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei suroti au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Redactia.ro
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Politică 07:25
Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație