Restricții pentru mașinile diesel Euro 5 în Italia

Începând cu 1 octombrie 2026, șoferii care dețin autoturisme diesel Euro 5 vor fi supuși unor restricții de circulație în mai multe regiuni din nordul Italiei., potrivit Virgilio. Măsura vizează, în principal, orașele cu peste 100.000 de locuitori din regiunile Lombardia, Piemont, Veneto și Emilia-Romagna și face parte din eforturile de reducere a poluării atmosferice în Bazinul Padan. Potrivit estimărilor publicate de presa italiană, numărul vehiculelor afectate de noile restricții depășește 10 milioane.

Decizia a fost luată pentru alinierea la normele europene privind calitatea aerului și reducerea emisiilor poluante, după ce zona Bazinului Padan a făcut obiectul unor sancțiuni și avertismente din partea instituțiilor europene. Intrarea în vigoare a restricțiilor a fost amânată printr-un amendament la decretul privind infrastructura, aprobat de comisiile reunite pentru Mediu și Transport din Camera Deputaților italiană. Astfel, termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie 2025, a fost mutat la 1 octombrie 2026.

Unde se aplică noile reguli

În forma actuală, restricțiile se vor aplica în localitățile cu peste 100.000 de locuitori, însă autoritățile regionale și locale vor putea extinde măsura și în alte orașe.

Regiunea Lombardia:

Bergamo

Brescia

Milano

Monza

Regiunea Piemont:

Novara

Torino

Regiunea Veneto:

Padova

Veneția

Verona

Vicenza

Regiunea Emilia-Romagna:

Bologna

Forlì

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Cum va funcționa interdicția în fiecare regiune

Lombardia: restricții permanente

În Lombardia, interdicția pentru vehiculele diesel Euro 5 va fi permanentă, pe tot parcursul anului, fără întreruperi sezoniere. Restricțiile vor fi aplicate în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 07:30 și 19:30. Șoferii vor putea utiliza sistemul Move-In (Monitorizarea Vehiculelor Poluante), o „cutie neagră” care permite parcurgerea unui număr limitat de kilometri anual, chiar și în condițiile restricțiilor.

Piemont: restricții sezoniere

În Piemont, interdicțiile vor avea caracter sezonier. Prima perioadă de aplicare va fi între 1 octombrie 2026 și sfârșitul lunii aprilie 2027. Ulterior, restricțiile vor fi reintroduse anual, în perioada 15 septembrie – 15 aprilie. Programul de aplicare va fi în zilele lucrătoare, între orele 08:30 și 18:30.

Veneto: restricții între toamnă și primăvară

Și în Veneto restricțiile vor avea caracter sezonier, urmând să fie aplicate anual în aceeași perioadă. Interdicțiile vor fi valabile în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 18:00.

Emilia-Romagna: restricții până la sfârșitul lunii martie

În Emilia-Romagna , interdicția privind motoarele diesel Euro 5 va începe la 1 octombrie 2026 și se va încheia la 31 martie 2027. Aceasta se va repeta în fiecare an, la aceeași dată.

Pe lângă municipalitățile cu peste 100.000 de locuitori, pentru care restricțiile vor fi obligatorii, municipalitățile mai mici vor avea și ele posibilitatea de a participa pe bază de voluntariat. Restricțiile vor fi aplicate în zilele lucrătoare, între orele 08:30 și 18:30.

Cum afectează sănătatea poluarea atmosferică

Dureri infernale de cap, reacţii alergice, senzaţii de greaţă şi iritaţii ale pielii. Acestea sunt doar câteva dintre simptomele unei boli necunoscute, de care suferă cei mai mulţi dintre locuitorii marilor oraşe. Sunt semne ale poluării, iar efectele ei asupra organismului nostru nu trebuie neglijate.

În timp, substanţele toxice eliberate în atmosferă declanşează afecţiuni grave care trebuie depistate cât mai repede pentru a mai putea fi tratate eficient.

Duce la căderea părului

Bărbaţii care locuiesc în zone poluate sunt predispuşi calviţiei, arată studiile de specialitate. Toxinele prezente în aer pot stopa creşterea părului prin blocarea mecanismelor care produc keratina, proteina din care este compus firul capilar.

Provoacă insomnii și declanşează crize de astm

Aerul irespirabil îi împiedică pe mulţi să adoarmă, deşi organismul le cere odihnă. Insuficienţa somnului slăbeşte sistemul imunitar şi îl face vulnerabil în faţa viruşilor, precum cei gripali. Aerul contaminat declanşează crize violente de astm, simptomele incluzând tuse, sufocări şi respiraţie dificilă.

Creşte riscul maladiilor cardiace

Prezenţa noxelor în aerul respirat duce la apariţia aterosclerozei şi creşte riscul de accident cerebral. Sunt în pericol şi bolnavii cu angine, cu aritmii sau cu insuficienţă cardiacă, ale căror probleme de sănătate sunt agravate de poluare. Poluarea a subţiat stratul de ozon, care ne protejează în mod normal de ultraviolete. Aceste raze sunt nocive pentru piele – o usucă şi îi modifică culoarea, duc la pierderea elasticităţii şi provoacă îmbătrânire prematură, ba chiar pot declanşa apariţia tumorilor cutanate.

Scade fertilitatea

Factorii de mediu pot afecta fertilitatea masculină, diminuând calitatea spermei. La femei, o echipă de specialişti de la Universitatea Sao Paulo a stabilit că gazele de eşapament conduc la apariţia unor probleme de dezvoltare a fătului şi dublează riscul de pierdere a sarcinii. De asemenea, substanţele toxice din aer provoacă formarea trombozei venoase – cheaguri de sânge în venele picioarelor. Persoanele care locuiesc în oraşe cu multe maşini sunt de două ori mai predispuse acestei afecţiuni.

Citește și: Șoferii români care merg în Italia riscă amenzi de până la 1.734 de euro. Regula se aplică până pe 15 octombrie

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE