RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea

Potrivit MApN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57 pentru monitorizarea situației aeriene, după ce au fost detectate ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:47, iar alerta aeriană a încetat la ora 04:23, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării.

MApN: Nu au fost raportate impacturi sau intrări neautorizate

Ministerul Apărării a transmis că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian și că sunt informate în timp real structurile aliate despre situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.

Atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Alertele de la graniță, tot mai dese după atacurile Rusiei la Dunăre

În primăvara acestui an, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit peste 10 astfel de mesaje de avertizare. Pe data de 13 mai, în mai puțin de 48 de ore, autoritățile au transmis șase mesaje RO-Alert, după ce au fost detectate drone în apropierea graniței cu Ucraina. Pe 19 mai, două avioane F-16 au fost ridicate de urgență de la Baza 86 Aeriană Fetești, după un nou atac rusesc asupra portului Ismail, iar locuitorii din Tulcea au primit din nou mesaj RO-Alert. Pe 23 mai, un alt mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul județului Tulcea, după ce sistemele radar ucrainene au detectat un grup de drone îndreptându-se spre portul Chilia.

Pe 29 mai, la Galați, o dronă rusească s-a prăbușit în jurul orei 2.00 pe acoperișul unui bloc de pe strada Brăilei, provocând o explozie și un incendiu la un apartament de la etajul 10.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE