Asistând la evoluția lui Josephine, interpretul a ajuns la concluzia că fetele/femeile de când se nasc sunt greu de înțeles de către bărbați.

„Și pot să spun că de când se nasc sunt confuze. Nu ele sunt confuze, noi suntem confuzi în legătură cu tot ce înseamnă femeia. Femeia de când se naște este o structură complexă și bărbaților le e greu de când sunt mici să le înțeleagă.

Asta este o concluzie pe care am tras-o anul ăsta observând-o pe fii-mea. A, deci nu se întâmplă la un moment dat un declic, nu, ele așa sunt de la început.”, a precizat Smiley pentru ciao.ro.

Smiley a dezvăluit că îi este foarte dificil când trebuie să plece de acasă, iar Josephine îl roagă să mai petreacă timp cu ea.

„Cea mai mare provocare ți-o dă atunci când trebuie să pleci și îți spune: tati, te rog, nu pleca! Atunci e provocarea!”, a mai declarat Smiley.

În prezent, Gina Pistol filmează pentru noul sezon MasterChef, așa că este plecată mai mult timp de acasă. Smiley mărturisește că el și Gina au fost mereu deschiși cu fiica lor, astfel că nu i-au ascuns nimic, ci i-au explicat când mama sau tata trebuie să plece de acasă, pentru că trebuie să meargă la job.

„Nu am făcut niciodată asta, nu. Întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea și întotdeuana i-am explicat. Nu am păcălit-o, nu am dispărut din peisaj. Pur și simplu am vorbit cu ea fix cum vorbești cu un om mare. Și, deși nu par, copiii înțeleg foarte multe. Adică noi asta am descoperit la Josephine.”, a spus și Gina Pistol.

