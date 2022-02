Stiri Mondene Smiley dezvăluie ce adoră deja fetița lui și a Ginei Pistol: „Călătoriile. Se suie în pat și râde, cântă și gângurește” De Eduard Apostol, . Ultimul update Luni, 07 februarie 2022, 12:10

Smiley i-a povestit lui Mihai Bobonete la podcast detalii ale vieții de tătic, pe care o are de aproape un an, mărturisind care sunt micile plăceri ale Josephinei, dar și ce planuri are cu Gina Pistol, care a slăbit până aproape de greutatea ei optimă.