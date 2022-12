După o zi lungă la studio, filmări sau concerte, Smiley își găsește liniște acasă, lângă fiica lui. Artistului îi place să își petreacă timpul împreună cu micuța. Recent, Gina Pistol i-a fotografiat pe cei doi într-o ipostază emoționantă, lângă brad, în timp ce juratul de la „Vocea României” o ține în brațe pe Josephine.

„Fără cuvinte…”, a scris Smiley la descrierea fotografiei pe care a încărcat-o pe contul său de Instagram.

„Vis împlinit,?așa se explică Dumnezeu”, „De acum viața se împarte în două: înainte și după ea. Sărbători fericite!”, „Cât de frumos”, „Fără cuvinte… doar iubire pură”, „Într-adevăr fără cuvinte! Copiii și familia sunt totul”, sunt o parte dintre mesajele pe care fanii i le-au transmis cântărețului.

Motivul pentru care Gina Pistol și Smiley nu arată chipul fetiței lor

În luna martie a anului 2021, Gina Pistol și Smiley au devenit pentru prima oară părinții unei fetițe, Josephine, însă până acum, cei doi nu i-au arătat chipul în mediul virtual. Pentru că a fost întrebată de multe ori de ce nu face asta, vedeta de la Antena 1 a explicat.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toată energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a spus recent Gina Pistol pe Instagram.

Gina Pistol și Smiley sunt împreună de 7 ani

„Facem 7 ani la anul, în martie (n.r. – de relație). Se împacă bine cu felul meu de a fi și asta am apreciat cel mai mult la Andrei. Înainte să încep relația cu el eram eu așa… mă gândeam oare o să găsesc pe cineva ca mine? Și aveam o discuție cu Dumnezeu: să fie omul potrivit pentru mine. Să fie om bun și să fie bun pentru mine. Și uite că… a făcut bine”, a spus Gina, potrivit Unica.ro.

Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a povestit cum a început relația cu Smiley. Cei doi vorbeau destul de des.

„Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi dădeam memeuri funny și îl făceam să râdă. Eram cu o prietenă și mâncam gomboți și îi trimit o poză și zice: «Mamă, ce poftă am!». Zic: «Vrei să îți fac? Când mă întorc în București, îți fac». Zice: «Da». Zic: «Mamă, gata l-am agățat»”, a mărturisit Gina.

„A fost prima dată când am făcut gomboți. A venit la mine am pus Depeche Mode și am stat vreo trei ore să mâncăm gomboți. Pe urmă trebuia să plece și a plecat, dar s-a mai întors”, a spus Gina Pistol în podcastul lui Horia Brenciu.

