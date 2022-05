Iubitul Ginei Pistol a avut probleme cu sonorizarea, astfel că la un moment dat vocea lui nu a mai putut fi auzită. Smiley a încercat să remedieze problema, astfel că a anunțat că a existat o situație neprevăzută în timpul concertului.

„Da, mi-a căzut, un pic, instalația! Să sperăm că nu mai întâmpinăm probleme de genul ăsta… Facem o probă de microfon, să vedem dacă ne auziți”, a spus Smiley, relatează CANCAN. Artistul urma să cânte melodia „Cai verzi pe pereți”, însă aceasta nu s-a mai făcut auzită. După ce problema s-a rezolvat, iubitul Ginei Pistol și-a reluat concertul pe care îl susținea într-un local din Mamaia.

Fanii s-au amuzat de situație la momentul respectiv, apoi au continuat cu distracția.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nu este prima dată când Smiley are parte de un moment stânjenitor pe scenă. În urmă cu ceva timp, el a uitat versurile unei melodii, când susținea un concert la Sala Palatului, în fața lui Gabriel Cotabiță.

„Băi, am uitat versurile. Asta e, ce să facem… A fost foarte emoţionant. Eu nu l-am mai văzut după ce a făcut accidentul şi m-am bucurat să îl văd bine, sănătos. Am avut emoţii că am cântat piesa lui, în faţa lui”, ne-a povestit Smiley în urmă cu ceva timp.

GSP.RO Cazul incredibil al „puștiului” care, în urmă cu 10 ani, plângea în pumni pe Ghencea. Ce face acum. Este ca un scenariu de film

Playtech.ro America, DECIZIE FINALĂ pentru încetarea războiului! Vestea de ultimă oră, anunțul HALUCINANT

Observatornews.ro Fosta soacră a Iuliei, detalii tulburătoare: "Se temea foarte tare. Era presată de fostul iubit. S-a rugat mult de fiul meu să nu plece în Austria"

HOROSCOP Horoscop 5 mai 2022. Fecioarele își pot vedea planurile radical modificate, din cauza unor apropiați care au altceva în cap

Orangesport.ro Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”