Smiley și Delia lansează piesa „Ne vedem noi”. Este cea mai așteptată colaborare muzicală

„Știu că publicul ne cere de mult timp o piesă împreună, însă eu nu pot face colaborări decât atunci când simt că e piesă potrivită.

Abia după ce am compus și am înregistrat „Ne vedem noi”, am simțit că este o piesă pentru noi doi. Pur și simplu mood-ul piesei mi s-a părut potrivit cu stilul și cu vocea Deliei. Așa i s-a părut și ei și iată-ne lansând piesă”, povestește Smiley.

Piesă „Ne vedem noi” s-a născut la începutul pandemiei, într-o perioada în care oamenii nu se puteau vedea unii cu alțîi, când Smiley, abia întors din America, a decis să se autoizoleze în casă să, împreună cu o parte dintre colegii de la HaHaHa Production alături de care fusese plecat:

„Eram în mansardă mea, alături de Lucian Nagy și de Șerban Cazan, fiecare dintre noi era departe de ai lui, de persoanele iubite, și așa a apărut Ne vedem noi.

În perioada aceea făceam multe live-uri pe Facebook și pe YouTube și chiar am cântat atunci, la cald, părți din piesă oamenilor care erau pe recepție.

Abia după ce am terminat-o, am simțit că ii lipsește dimensiunea feminină, că este de fapt un dialog muzical între un „el” și o „ea” și iată că, după o altă perioada de lucru, auziți acum varianta ei finală, cu Delia.”, declara artistul Smiley.

Lansarea piesei “Ne vedem noi” este o sărbătoare pentru iubitorii de muzică, dar și pentru artiștii care o interpretează: “Sunt fericită că în sfârșit lansăm această piesă.

Mă bucură mult colaborarea cu Smiley, prietenul pe care parcă îl știu de o viață. E neschimbat: mereu creativ, fericit și zâmbitor. Această colaborare a venit de la sine. E o piesă care ne sensibilizează și sperăm să ajungă cu căldură în sufletele tuturor”, declara cu entuziasm Delia.

