„Încercăm să o prindem și nu putem. Cum să nu stea. Aștept de 2-3 săptămâni să o văd și nu mi-a arătat nimic, doar degetele”, a precizat Gina la ieșirea din cabinet.

Gina Pistol a glumit pe seama întâmplării cu iubitul său Smiley. „Iubitule, dacă fiică-ta o să semene cu mine, agitată, ai încurcat-o. Cum să nu stea?”, a transmis Gina.

Zilele trecute Smiley a lămurit că el și Gina sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. „Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând.

Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mai dezvăluit Smiley.

