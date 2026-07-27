Găsirea unui loc de parcare accesibil poate fi o provocare în Oslo

Oslo, o destinație de vară populară, își întâmpină vizitatorii cu atracții diverse, de la muzee și restaurante, până la plaje și shopping. Totuși, găsirea unui loc de parcare accesibil poate fi o provocare. După cum arată Motor.no, tarifele de parcare în centrul orașului pot atinge sume amețitoare.

Spre exemplu, o zi întreagă de parcare la Kvadraturen P-hus, o parcare centrală, operată de Aimo Park, costă 4.800 de coroane (2.285 de lei). Chiar și opt ore de parcare pentru o vizită scurtă pot ajunge la 1.520 de coroane, adică aproape 724 lei.

„Aimo Park recomandă și alte parcări în zonă, cu tarife mai accesibile”, menționează serviciul de asistență pentru clienți al companiei într-un e-mail adresat Motor.no.

Parcarea Bankplassen P-hus, aflată la câteva străzi distanță, este una dintre acestea. Aici, cea mai ieftină parcare costă 67 de coroane pentru fiecare jumătate de oră începută, adică aproape 32 de lei, plus o taxă de facturare de 12,50 coroane, adică aproape 6 lei. Totuși, tariful maxim pe zi este de 670 de coroane (aproape 319 lei).

Puțin mai departe de centru, de exemplu în Norbygata, aflată la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de strada Karl Johan, costul este de 440 de coroane pe zi (209,44 lei). În cartierul periferic Furuset, poți scăpa cu 250 de coroane pe zi (119 lei).

Cu cât ieși mai mult din oraș, cu atât parcarea devine mai ieftină, conform publicației menționate.

Variante pentru turiștii care vor să economisească

Pentru cei care doresc să economisească timp și bani, utilizarea transportului public combinată cu parcarea la periferie poate fi o soluție ideală. Întreg municipiul Oslo este considerat o singură zonă tarifară, iar un bilet de o oră costă 46 de coroane (21,90 lei). Pentru cei care petrec mai mult timp în oraș, o opțiune mai avantajoasă este biletul de 24 de ore, care costă 137 de coroane (65,22 lei).

Parcările de tip „park and ride” de la granițele orașului sunt o altă variantă. Totuși, unele dintre acestea sunt rezervate pentru navetiștii cu abonament lunar, așa că este important să verificați semnalizarea și regulile înainte de a parca.

„Dacă planificați excursii de o zi la Oslo, recomandăm să parcați în afara Ring 1. Respectați indicatoarele, marcajele și nu parcați astfel încât să împiedicați circulația publică”, spune Vigdis Johansen de la serviciul municipal de mediu și patrulare urbană.

Locuri de parcare gratuite în capitala Norvegiei

Pentru cei care doresc să evite complet costurile de parcare, există locuri gratuite în zonele de agrement ale orașului. Parcarea de la Sognsvann este una dintre cele mai mari și populare, oferind gratuitate pentru până la 48 de ore. Mai mult, stația de metrou din apropiere facilitează accesul către centrul orașului, călătoria durând aproximativ 20 de minute.

„Parcările municipale de la ieșirea din oraș sunt gratuite, dar au limite privind durata staționării. La Sognsvann se poate parca timp de 48 de ore. Majoritatea acestor locuri nu sunt permise pentru rulote și autorulote”, explică Johansen.

Valoarea amenzii pentru parcarea ilegală

Pentru cei care aleg să riște și să parcheze ilegal în centrul orașului, este important de menționat că amenda, denumită „sancțiune de control”, în limbaj administrativ, este de 660 de coroane, adică 314 lei. Cu toate acestea, autoritățile descurajează vehement parcarea ilegală.

„Mașinile pot fi ridicate dacă este necesar. Nu recomandăm sub nicio formă parcarea ilegală. În cazul aplicării unei sancțiuni, vehiculul trebuie mutat imediat”, subliniază Johansen.

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