Găsirea unui loc de parcare accesibil poate fi o provocare în Oslo

Oslo, o destinație de vară populară, își întâmpină vizitatorii cu atracții diverse, de la muzee și restaurante, până la plaje și shopping. Totuși, găsirea unui loc de parcare accesibil poate fi o provocare. După cum arată Motor.no, tarifele de parcare în centrul orașului pot atinge sume amețitoare.

Spre exemplu, o zi întreagă de parcare la Kvadraturen P-hus, o parcare centrală, operată de Aimo Park, costă 4.800 de coroane (2.285 de lei). Chiar și opt ore de parcare pentru o vizită scurtă pot ajunge la 1.520 de coroane, adică aproape 724 lei.

„Aimo Park recomandă și alte parcări în zonă, cu tarife mai accesibile”, menționează serviciul de asistență pentru clienți al companiei într-un e-mail adresat Motor.no.

Parcarea Bankplassen P-hus, aflată la câteva străzi distanță, este una dintre acestea. Aici, cea mai ieftină parcare costă 67 de coroane pentru fiecare jumătate de oră începută, adică aproape 32 de lei, plus o taxă de facturare de 12,50 coroane, adică aproape 6 lei. Totuși, tariful maxim pe zi este de 670 de coroane (aproape 319 lei).

Puțin mai departe de centru, de exemplu în Norbygata, aflată la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de strada Karl Johan, costul este de 440 de coroane pe zi (209,44 lei). În cartierul periferic Furuset, poți scăpa cu 250 de coroane pe zi (119 lei).

Cu cât ieși mai mult din oraș, cu atât parcarea devine mai ieftină, conform publicației menționate.

Variante pentru turiștii care vor să economisească

Pentru cei care doresc să economisească timp și bani, utilizarea transportului public combinată cu parcarea la periferie poate fi o soluție ideală. Întreg municipiul Oslo este considerat o singură zonă tarifară, iar un bilet de o oră costă 46 de coroane (21,90 lei). Pentru cei care petrec mai mult timp în oraș, o opțiune mai avantajoasă este biletul de 24 de ore, care costă 137 de coroane (65,22 lei).

Parcările de tip „park and ride” de la granițele orașului sunt o altă variantă. Totuși, unele dintre acestea sunt rezervate pentru navetiștii cu abonament lunar, așa că este important să verificați semnalizarea și regulile înainte de a parca.

„Dacă planificați excursii de o zi la Oslo, recomandăm să parcați în afara Ring 1. Respectați indicatoarele, marcajele și nu parcați astfel încât să împiedicați circulația publică”, spune Vigdis Johansen de la serviciul municipal de mediu și patrulare urbană.

Locuri de parcare gratuite în capitala Norvegiei

Pentru cei care doresc să evite complet costurile de parcare, există locuri gratuite în zonele de agrement ale orașului. Parcarea de la Sognsvann este una dintre cele mai mari și populare, oferind gratuitate pentru până la 48 de ore. Mai mult, stația de metrou din apropiere facilitează accesul către centrul orașului, călătoria durând aproximativ 20 de minute.

„Parcările municipale de la ieșirea din oraș sunt gratuite, dar au limite privind durata staționării. La Sognsvann se poate parca timp de 48 de ore. Majoritatea acestor locuri nu sunt permise pentru rulote și autorulote”, explică Johansen.

Valoarea amenzii pentru parcarea ilegală

Pentru cei care aleg să riște și să parcheze ilegal în centrul orașului, este important de menționat că amenda, denumită „sancțiune de control”, în limbaj administrativ, este de 660 de coroane, adică 314 lei. Cu toate acestea, autoritățile descurajează vehement parcarea ilegală.

„Mașinile pot fi ridicate dacă este necesar. Nu recomandăm sub nicio formă parcarea ilegală. În cazul aplicării unei sancțiuni, vehiculul trebuie mutat imediat”, subliniază Johansen.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Zguduitor, ce s-a aflat la nici 24 de ore de când am primit cu toții mesajul Ro-Alert despre tânăra de 22 de ani dispărută din București. Detaliul înfiorător descoperit de polițiști după ce Anastasia a fost găsită moartă, în urmă cu doar câteva minute
Viva.ro
Zguduitor, ce s-a aflat la nici 24 de ore de când am primit cu toții mesajul Ro-Alert despre tânăra de 22 de ani dispărută din București. Detaliul înfiorător descoperit de polițiști după ce Anastasia a fost găsită moartă, în urmă cu doar câteva minute
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Unica.ro
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
GSP.RO
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
GSP.RO
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
De ce nu se îmbogățesc fermierii nici în anii cu recolte bune. Cine câștigă, de fapt, din agricultură
Adevarul.ro
De ce nu se îmbogățesc fermierii nici în anii cu recolte bune. Cine câștigă, de fapt, din agricultură
Măsuri de austeritate fără precedent la CFR Cluj! Ce au ajuns să facă jucătorii înainte de meciul cu FC Voluntari
Fanatik.ro
Măsuri de austeritate fără precedent la CFR Cluj! Ce au ajuns să facă jucătorii înainte de meciul cu FC Voluntari
ÎCCJ avertizează că noua lege a salarizării poate bloca 770 milioane de euro din PNRR
Financiarul.ro
ÎCCJ avertizează că noua lege a salarizării poate bloca 770 milioane de euro din PNRR
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
ObservatorNews.ro
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Parteneri
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
GSP.ro
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax.ro
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Redactia.ro
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani
KanalD.ro
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani

Politic

Parteneri
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
Fanatik.ro
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință