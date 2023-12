În ziua de Crăciun, Ianis Hagi și Elena Tănase au devenit soț și soție în fața ofițerului Stării Civile. Petrecerea grandioasă a avut loc la unul dintre cele mai exclusiviste localuri din nordul Capitalei, unde peste 400 de invitați s-au adunat pentru a sărbători evenimentul cu fast și eleganță.

Elena Tănase, proaspăta soție a lui Ianis Hagi, a strălucit în ziua cea mare. La cununia civilă, tânăra a ales să îmbrace o rochie lungă, de culoare roșie, din colecția Marchesa, evaluată la peste 8.000 de dolari (aproximativ 7.300 de euro).

Mai târziu, Elena și-a schimbat ținuta, impresionând cu o altă rochie spectaculoasă, strălucitoare, în nuanțe de auriu și roșu-coral, accesorizată cu un șal din pene. A doua rochie, o creație semnată de celebrul designer Elie Saab pentru colecția de primăvară 2023, a atras toate privirile și a avut un preț de 18.800 de dolari, echivalentul a aproximativ 17.000 de euro, potrivit click.ro.

Nici mama Elenei Tănase nu s-a lăsat mai prejos. Liliana Tănase a îmbrăcat o rochie roșie Jenny Packman, care este în prezent redusă de la 3.530 de euro la 2.471. Soacra lui Ianis Hagi și-a accesorizat ținuta cu un colier Van Cleef & Arpels în valoare de aproximativ 8.310 euro și cercei de la același brand, în valoare de 2.884 de euro, scrie Unica.

Și poșeta aleasă de Liliana Ștefan e una de lux, de la Chanel, care valorează câteva mii de euro.

„Ne dorim să avem copii sănătoși”

La eveniment, Ianis Hagi și Elena Tănase au făcut declarații. „Vă mulțumim frumos că ați venit aici în ziua de Crăciun. Înseamnă foarte mult pentru noi. Suntem fericiți și norocoși. Am ajuns în ziua de 25 decembrie, ziua de Crăciun, să ne facem cununia civilă. Este un moment unic pentru ambele familii. Ne-au susținut necondiționat încă din prima zi. Le mulțumim și suntem foarte bucuroși și fericiți. Ne dorim să avem copii sănătoși. Până atunci încercăm să ne bucurăm de această seară și toate se vor întâmpla pas cu pas, așa cum s-a întâmplat până acum”, a spus Ianis Hagi pentru CANCAN.RO.

Și a continuat: „Este un an pe care nu-l voi uita niciodată. A fost un an în care mi-am revenit după accidentarea de un an, primul meu meci după un an de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase. Calificarea cu echipa națională, dar cununia civilă este ceva unic, ceva ce mi-am dorit de mic copil. Mi-am dorit să-mi găsesc jumătatea și mi-am găsit-o. Acum am două familii care ne-au susținut necondiționat de la început. Ne iubim, ne apreciem, ne respectăm, asta este cel mai important. Este un an extraordinar pentru amândoi”.

„Sunt foarte bucuroasă, sunt foarte emoționată. Am ajuns în acest moment important alături de jumătatea mea. Sperăm să avem o primă zi de Crăciun foarte frumoasă”, a fost reacția Elenei Tănase, după cununie, potrivit Iamsport.

