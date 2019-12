De Livia Lixandru,

După ce a adus o fetiță pe lume în urmă cu trei ani, Sore a început să aibă probleme cu kilogramele în plus, de care nu reușea să scape. Totuși, cu atenție sporită la alimentație, vedeta a ajuns să arate chiar mai zveltă acum decât înainte de a deveni mama.

Iată că atenția vedetei se diminuează, totuși, în perioada Sărbătorilor. Sore a mărturisit că are ca slăbiciuni culinare două bombe calorice, la care se adaugă sedentarismul ‘impus’ de o altă slăbiciune a sa, Netlix.

„De Sărbatori nu mănânc mai mult decât de obicei, de regulă preferatele mele sunt salata boeuf și sarmalele dar, în schimb, combinația de Netflix și canapea din toată perioada Sărbătorilor mă face să recuperez la squash la început de ianuarie, că simt că mi se atrofiază’ mușchii (râde)’, a declarat pentru VIVA! Sore, care a mai dezvăluit că de Craciun va sta acasa cu familia, iar Revelionul o va prinde pe scenă.

În urmă cu trei ani, Sore a adus pe lume o fetiță, iar imediat după a început lupta cu kilogramele în plus. Vedeta a avut o perioadă complicată după naștere, luptându-se nu doar cu kilogramele, ci și cu observațiile caustice ale celor din jur.

„Doi ani au trecut până când am ajuns cu corpul la nivelul dorit de tonifiere. Am fost la un nutriționist care îmi dăduse pe gramaj 4-5 mese pe zi, iar timp de o lună nu am slăbit nici 500g.

Atunci m-am supărat foarte tare, pentru că pe parcursul sarcinii mi-am auzit foarte multe vorbe demoralizante, de tipul ‘vai, dacă nu o să îți revii repede la silueta inițială o să fie foarte rău pentru cariera ta’ sau ‘vai, dar și ieri ai mâncat la prânz burger’.

Îți dai seama că mă afectau toate remarcile într-o oarecare măsură, dar a contat mai mult să mă simt eu bine atunci în sarcină, am avut încredere că voi slăbi ușor și frumos’, a declarat Sore pentru VIVA!.

