VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Sore pare mai fericită ca niciodată și a a apărut alături de iubitul ei, într-o ipostază rară. Elegantă și cu zâmpetul pe buze, Sore a primit zeci de comentarii din partea admiratorilor. Sore a ales să nu îi arate chipul partenerului ei, păstrând în continuare discreția. „Sunteți superbi”, „Felicitări”, „Ce frumoși sunteți”, au comentat fanii.

În toamna anului trecut, Sore a făcut declarații pe larg despre noul ei iubit. „Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine.

Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a spus artista atunci pentru Cancan.