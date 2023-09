În luna iunie a anului trecut, Sore a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Mircea Julean, bărbatul cu care are o fetiță. Invitată la podcastul lui Jorge, cântăreața și-a luat inima în dinți și a vorbit despre separarea de partenerul ei.

Nu a suferit în urma despărțirii, pentru că spune că povestea lor de dragoste deja se consumase, iar separarea era inevitabilă. Sore are numai cuvinte de laudă la adresa fostului iubit și spune despre Mircea că este un tată exemplar.

„A fost o separare foarte frumoasă, foarte frumoasă e poate exagerat spus. A fost în termeni foarte ok. Practic, despărțirea, ruperea, relația fusese consumată și încheiată deja (n.red.: la momentul separării). N-am mai avut ce să sufăr. Dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse, se spălase. A fost o separare foarte ok pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul acela. Din momentul acela încoace suntem amândoi foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar”, a declarat Sore, în podcastul „Vorba lu Jorge”, potrivit unica.ro.

„Noi astăzi suntem prieteni mai buni decât înainte”

Sore a adăugat că, pentru Erin, Mircea este un erou. „Și are dreptate. El pentru ea este ireproșabil”, a mai adăugat cântăreața. „Noi astăzi suntem prieteni mai buni decât înainte. Ne înțelegem mai bine decât ne înțelegeam înainte. Așa cum privesc eu, lucrurile sunt mai bine decât erau”, a completat Sore.

Recomandări „Insula Iubirii” și a abuzului. Foste concurente de pe TV acuză că au fost hărțuite sexual de „ispite”, dar producătorii nu au făcut nimic. „Eram atinse cu orice ocazie”

La podcastul lui Jorge, Sore a confirmat că momentan este singură și nu există niciun bărbat în viața ei. Se pare că artista ar fi avut o relație de scurtă durată cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache.

Sore a făcut atac de panică cu gândul că va fi departe de fiica ei

Artista a fost plecată timp de 4 zile în vacanță, iar gândul ei a fost în fiecare secundă la fiica ei. „Am zis că mâine mă întorc acasă, dar și ce-o să fac atunci când o să fiu plecată o lună, două. M-au luat toate gândurile. Dacă face febră, dacă se întâmplă ceva, dacă ea nu duce bine separarea, dacă, dacă, dacă”, a povestit Sore.

Cu gândul că este departe de Erin, Sore a făcut un atac de panică. „N-a fost un atac de panică egoist, gândindu-mă cum o să duc eu separarea, ci cum o să o ducă Erin”, a mai explicat. „A fost greu, dar am depășit momentul”, a adăugat solista.

Și-a dorit enorm să fie mamă, iar legătura pe care o are cu fiica ei este una foarte specială. „De la bun început, din momentul în care am devenit mamă, mi-am dorit să nu uit de faptul că sunt și femeie, și artist, și antreprenor, că am și eu dorințele, visurile, planurile mele, care n-au legătură neapărată cu zona parentală”, a mai spus Sore.

Recomandări Austria a respins apelul lui von der Leyen pentru primirea României și Bulgariei în Schengen: „Extinderea Schengen nu are sens”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Sore și Mircea Julean s-au despărțit după 8 ani de relație

După o relație de 8 ani, Sore și Mircea Julean s-au despărțit. Artista a anunțat pe rețelele de socializare că nu mai formează un cuplu cu tatăl fetiței sale de ceva timp. Chiar dacă nu mai sunt împreună, ei vor păstra o relație civilizată și se vor înțelege de dragul fetiței.

„Au fost 8 ani care ne-au adus maturizarea și cea mai de preț realizare, pe Erin (n.r. – pe fiica ei). De ceva timp, Mircea și cu mine nu mai formăm un cuplu, dar vom forma mereu o familie.

Am simțit responsabilitatea de a face această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică, însă așa cum mi-am expus relația pe internet, cu la fel de multă discreție voi proceda și în acest caz”, a scris Sore pe rețelele de socializare.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce STUDII are Kate Middleton, de fapt. A întrecut-o pe Prințesa Diana. NIMENI nu se aștepta la asta

Viva.ro 'M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat' Dezvăluiri uluitoare despre viața unei mari actrițe de la noi

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Animalul sălbatic care a ajuns într-un parc din România. Un bărbat l-a întâlnit și a avut un șoc

Știrileprotv.ro NASA publică joi Raportul OZN-urilor, după corpurile „extraterestre” prezentate în Congresul din Mexic

Observatornews.ro "Băi, drogatule, ai distrus vieţile oamenilor". Ce i-au strigat oamenii lui Vlad Pascu la sosirea la DIICOT

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Lună Nouă în Fecioară pe 15 septembrie. Urmează o perioadă de reinventare și de purificare energetică.Cum sunt influențate zodiile