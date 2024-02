Timp de trei ore, Șerban Huidu a vorbit despre diverse subiecte la podcastul „Fain & Simplu”. Prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a povestit șii despre relația de prietenie cu Mihai Găinușă, care s-a destrămat în urmă cu 10 ani și de atunci nu au mai lucrat niciodată împreună. În anul 2014, Mihai Găinușă a ales să se retragă de la „Cronica Cârcotașilor”, după 14 ani de activitate. Dorința lui de a pleca de la emisiune a avut loc după un conflict pe care l-a avut cu Șerban Huidu, acesta fiind principalul motiv pentru care el a renunțat la show-ul de la Prima TV.

Acum, invitat la podcastul lui Mihai Morar, Șerban Huidu a făcut dezvăluiri neștiute și a mărturisit că i s-a sugerat în repetate rânduri să renunțe la colaborarea cu Mihai Găinușă. „Știi de câte ori mi s-a sugerat ca Mihai Găninușă să fie tras pe dreapta? Dar nu așa face un camarad cu care ai plecat la luptă!”, a spus prezentatorul de la Prima TV.

„El e foarte supărat pe tine”, a completat Mihai Morar.

„Da, nu îmi dau seama de ce e așa supărat, poate o să îi treacă”, a spus cu un iz de speranță prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor”, relatează romaniatv.ro.

Întrebat „Crezi că el consideră că evenimentele din viața personală i-au dăunat lui?”, Șerban Huidu a răspuns: „Da, era îndreptățit să considere a fi o problemă reală dacă evenimentele din viața mea erau făcute cu intenție. La mine primul lucru pe care l-au gândit unii apropiați a fost «ia să îi dăm lovitura de grație». El mi-a blocat numărul, dar e o prostie. Istoria noastră s-a dus, ca poate… să ne întâlnim, da, el e finul meu, totuși”.

Șerban Huidu a vrut să se împace cu Mihai Găinușă

În februarie 2022, Șerban Huidu a mărturisit că el a încercat să se împace cu fostul său coleg și l-a sunat în urmă cu doi ani, atunci când emisiunea pe care au prezentat-o împreună aniversa 20 de ani. Mihai Găinușă nu i-a răspuns niciodată la telefon prezentatorului TV, chiar dacă acesta a tot insistat.

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori. Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!”, a declarat Șerban Huidu, pentru Impact.

Ce a declarat în 2021 Mihai Găinușă despre Șerban Huidu

În decembrie 2021, Mihai Găinușă a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde l-a caracterizat în câteva cuvinte pe Șerban Huidu. Este clar că relația lor de prietenie nu ar mai putea fi refăcută vreodată, în urma cuvintelor dure pe care prezentatorul le-a avut la adresa fostului său coleg.

„Este arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului”, a spus Mihai Găinușă în emisiunea lui Măruță.

