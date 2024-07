Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au fost primii jurați ai show-ului „MasterChef România”, la Pro TV. Ulterior ei au trecut la Antena 1, la „Chefi la cuțite”, însă acum au revenit la postul din Pache Protopopescu.

În anii care au trecut, Sorin Bontea spune că el și colegii lui au contribuit mult la dezvoltarea gastronomiei și România. „Poate să spună cineva ce vrea. Noi, de la bucătari, cum eram numiţi pe vremuri, acuma toţi suntem chefi, ceea ce e foarte frumos. Am introdus denumiri, un vocabular, preparate, ingrediente şi aşa mai departe. Da, s-a evoluat foarte mult”, a zis el într-un interviu pentru Pagina de Media.

Sorin Bontea: „Totul s-a schimbat, eu m-am schimbat, au trecut anii peste mine”

„Sincer şi eu abia aştept să văd cum va fi. Ai cuvântul meu că nu ştiu cum voi fi. Nu ştiu, emoţiile sunt mari, ce a fost acum 10-11 ani nu mai are legătură ce va fi acum. Totul s-a schimbat, eu m-am schimbat, au trecut anii peste mine, am devenit mai indulgent, mai înţelept, sper, şi chiar şi eu sunt curios ce se va întâmpla, cum va fi”, a mai declarat juratul.

Referitor la concurenți, el a mărturisit: „Ce îmi place la MasterChef este că sunt concurenţi care sunt doar pasionaţi de bucătărie, nu sunt de meserie. Şi cred că au o şansă foarte bună să dovedească ceva. Avem exemple foarte bune, cum e Pietriceanu, cum e D’Artagnian, Dexter, Casnica. Au afaceri şi, uite, au succes şi cred că oricare dintre ei poate să facă asta”.

„Concurenţii pot sta, oarecum, liniştiţi, pentru că nu-i muşcăm, în primul rând. În al doilea rând, ştim că sunt doar pasionaţi de bucătărie. Asta am şi spus mai devreme, că a trecut timpul, ştii? Şi o să ne dăm mai indulgenţi un pic, nu o să muşcăm din ei. Eu sper că vin aici şi învaţă ceva. Mie întotdeauna mi-a plăcut, nu ştiu dacă aţi observat. De-a lungul timpului, întotdeauna mi-a plăcut să am tineri pe lângă mine care sunt pasionaţi de bucătărie şi să-i învăţ câte ceva. Adică ce am ştiut eu, i-am învăţat”.

Gina Pistol e prezentatoare la „MasterChef România”, sezonul 9

„Pentru mine, MasterChef este o provocare care cred că a venit în cel mai bun moment. Dacă în 2013 eram în postura de concurent MasterChef, unde am simțit ce înseamnă să gătești sub presiunea probelor, acum, după mai bine de 10 ani, intru în rolul de gazdă a emisiunii. Sunt pregătită să împart toate bucuriile cu concurenții, să descopăr oameni frumoși și interesanți, dar și să trăiesc emoțiile ce vor umple platoul de filmare”, a spus Gina Pistol.

Prezentatoarea MasterChef România mai spune că revederea cu chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, care sunt jurați ai show-ului, a fost ca o reîntâlnire cu prieteni apropiați. „Revederea cu cei 3 chefi a fost exact așa cum m-am așteptat: ca o reîntâlnire cu prieteni dragi – emoționantă, plină de bucurie și cu planuri și speranțe pentru ce va urma. Și credeți-mă, vor urma multe seri pline de entertainment pur, zâmbete, povești de viață și personaje absolut fascinante”, a spus Gina Pistol.

Cel mai tare cooking show din lume revine în această toamnă la PRO TV! Bucătarii amatori se vor lupta în preparate pentru a demonstra că au toate ingredientele necesare pentru a câștiga titlul de MasterChef România 2024.

