„Într-adevăr, zvonurile, bârfele și minciunile circulă cel mai repede, mai ales la noi în România. Vă spun că într-o situație ca și a lor, unde mănâncă foarte puțin, sunt foarte nervoși, lucrează foarte mult la competiții, nimeni nu stă să se gândească la partea intimă.

Nu există natural partea asta pentru că ei sunt în instinct de supraviețuire. Vorbele care s-au dus mai departe cred că au pornit de la Larisa, care tot acuza că știe ea ceva, că a văzut ea ceva. Dacă ea ar fi văzut ceva, inclusiv camerele ar fi văzut ceva și atunci ar fi putut să arate imagini dintre ei”, a declarat Orianda Donca, pentru Știrile Antena Stars.

„Îl cunosc de 18 ani, este un om extraordinar de politicos, respectă femeile, conflictul care a apărut între el și Larisa… în viața reală nu există așa ceva. De 18 ani suntem împreună. Îl știu, am încredere în acțiunile lui. Tot ceea ce a făcut acolo a fost foarte bine pentru evoluția lui, pentru o experiență plăcută și nimic spre răul nostru ca relație”, a mai spus soția afaceristului.

Ediția de duminică seara, 18 ianuarie, Survivor România 2026, a venit cu emoții mari, atât pentru Faimoși cât și pentru Războinici, care din păcate, au pierdut un coleg. Duminică seara, 18 ianuarie, duelul pentru eliminare s-a dat între Niky Salman și Iulia Istrate. Cea care a părăsit show-ul a fost Iulia Istrate.

