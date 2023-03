Soția lui DOC a răbufnit după eliminarea artistului de la Survivor 2023: „Am avut o perioadă sentimente negative față de el”

În ediția de miercuri, 15 martie, concurentul din echipa Faimoșilor a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor Survivor România 2023 și a fost trimis acasă. DOC a avut și o primă reacție după ce Daniel Pavel a anunțat că el este cel care părăsește competiția.

„Îmi doresc să ajung acasă, la fata mea și la soția mea”

„De vreo două săptămâni am obosit foarte rău și îmi doresc să ajung acasă, la fata mea și la soția mea și nu numai. Mă simt ușurat că acest drum a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră, și Războinicilor pentru parcursul ăsta, a fost minunat”, a declarat DOC după ce Daniel Pavel a anunțat eliminarea de la Survivor România.

„Am avut o perioadă chiar cu sentimente negative față de el”

Din fața televizorului, soția lui DOC a trăit sentimente puternice. Nu i-a fost ușor cât soțul ei a fost departe de ea, tocmai în Republica Dominicană. „A fost un carusel emoțional, ceva ce n-aș mai repeta vreodată. Aș prefera să plec eu data viitoare. Primele 3 săptămâni am plâns zilnic de dor, după am avut o perioadă chiar cu sentimente negative față de el… Nu din cauza a ce făcea acolo, ci parcă îl învinovățeam că a ales să plece de lângă noi, cu toate că, desigur, am fost și eu de acord cu asta și chiar fericită. Dar na, socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg”, a explicat Anca și care e manager de recrutare la o companie IT.

„Cred că după vreo lună jumate am reușit să mă regăsesc total, să asimilez situația, să mă obișnuiesc cu singurătatea și să pot să trăiesc emisiunea rațional, nu sentimental. Nu consider că a greșit cu nimic, sunt mândră de tot parcursul lui. Poate un singur sfat aș fi avut, dacă ar fi câștigat vreo Comunicare ? și anume să nu-i mai bage în seamă pe restul, să-și vadă scopul. Consider că l-a defocusat foarte mult hate-ul colegilor”, a mai spus ea.

De-a lungul competiției, DOC a avut certuri aprinse cu mai mulți dintre colegii lui din echipa Faimoșilor. Recent, el și Ada Dumitru au sărit la bătaie, probabil conflictul cu ea a cântărit foarte mult în alegerea telespectatorilor de a-l vota să părăsească competiția.

Soția are altă părere despre certurile lui: „Mi s-a părut penibil, sincer. Puțini de acolo aveau motiv real de ceartă cu el, pentru că poate i-a deranjat cu ceva, în rest mi s-a părut o atitudine de turmă”, a dezvăluit ea pentru fanatik.ro.

„El mi-a fost profesor la școala de crupieri. A fost și atunci o chimie între noi”

În același interviu pentru Fanatik, Anca a povestit cum a început povestea de iubire cu DOC. Cei doi au împreună și o fetiță. „Ne-am cunoscut acum aproximativ 16 ani. Am lucrat împreună în cazinou, chiar el mi-a fost profesor la școala de crupieri. A fost și atunci o chimie între noi, însă care s-a bazat pe prietenie, nimic mai mult, el fiind la momentul respectiv într-o relație. Pot spune că atunci m-a cucerit și am rămas cucerită, chiar dacă nu ne-am mai văzut o perioada de 10 ani după.

Cel mai mult la el am apreciat pasiunea, pasiunea pentru viață aș putea spune… Despre orice vorbea, și un lucru extrem de banal, avea o forță și o implicare cum n-am mai văzut. Munca la cazinou, discuțiile, muzica, totul era făcut cu foarte multă energie. Mi s-a părut că ne potrivim perfect din punctul ăsta de vedere. Și, da, discursurile le aud și acasă, o bucurie, nu-i așa?”, a încheiat soția lui DOC.

