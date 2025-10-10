Dorian Popa trăiește o perioadă frumoasă atât pe plan personal, cât și profesional. După ce s-a căsătorit în Maldive, artistul se mândrește tot mai des cu soția sa, Andreea, o tânără de 26 de ani care studiază Medicina și se pregătește pentru o carieră strălucită. Andreea se află în anul IV de facultate și știe exact ce își dorește: să devină chirurg estetician.

Dorian Popa a mărturisit într-un mesaj publicat pe Instagram că este extrem de mândru de parcursul academic al soției sale și că o susține necondiționat. Cei doi apar tot mai des împreună în mediul online, iar fanii au remarcat chimia dintre ei.

Pe lângă ambiția profesională, tânăra impresionează și prin aparițiile sale impecabile. Atât în ținute elegante, cât și în costum de baie, soția vloggerului atrage privirile, iar Dorian nu ezită să își arate admirația.

„Gânduri simple: pentru cei care au ochi să vadă și urechi să audă. A fost foarte clar că sunt foarte mândru de soția mea. Păi, cum să nu? Într-un moment în care reprezentanții noii generații sunt destul de «porniți» împotriva studiilor și caută din ce în ce mai multe modalități rapide de îmbogățire, excluzând ideea de carieră construită «brick by brick», ea a ales Facultatea de Medicină, ba mai mult specializarea chirurg estetician. Pe lângă toate astea, se antrenează ca un personal trainer și arată de podium, «prăjina mea». Îți mulțumesc, Doamne, pentru îngerul pe care mi L-ai trimis”, a scris Dorian Popa, pe Instagram.

Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive

Dorian Popa a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu iubita sa, Andreea, într-o ceremonie discretă pe plajă, departe de țară. Evenimentul a fost confirmat de mama artistului, Luminița Popa, care a dezvăluit că viitoarea sa noră a fost surprinsă complet de gestul romantic.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa, pentru Spynews.ro.

Cei doi formează un cuplu de puțin timp, însă iubirea lor a fost suficient de puternică pentru a merge rapid spre căsătorie. Andreea, studentă la Medicină, nu se aștepta ca vacanța în Maldive să se transforme într-o nuntă, iar imaginile postate de Dorian pe Instagram au surprins cadre romantice și momente emoționante.

