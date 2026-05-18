Titlurile de stat de la Tokyo până la New York, și-au continuat luni, 18 mai, tendința descendentă, pe fondul creșterii prețurilor la energie cauzate de conflictul din Iran, care a alimentat temerile legate de inflație și a determinat investitorii să mizeze pe creșterea dobânzilor de către băncile centrale din întreaga lume, scrie Reuters.

Creșterea dobânzilor în SUA

Dobânzile titlurilor de stat americane pe 10 ani au înregistrat o creștere de până la 3,6 puncte de bază, atingând cel mai ridicat nivel din februarie 2025, la 4,631%.

Dobânzile titlurilor pe doi ani, care sunt cel mai sensibile la inflație și la așteptările privind ratele dobânzilor, au atins un maxim de 14 luni, de 4,105%, în timp ce randamentul obligațiunilor de stat americane pe 30 de ani a crescut la un maxim de un an, de 5,159%.

Vânzarea masivă de obligațiuni a venit pe fondul creșterii prețurilor petrolului luni, țițeiul Brent ajungând la 111 dolari pe baril, după un atac cu drone asupra unei centrale nucleare din Emiratele Arabe Unite.

La mai mult de două luni de la începutul războiului, investitorii încep să se îngrijoreze cu privire la consecințele economice ale conflictului, temându-se că prețurile ridicate la energie vor duce la creșteri mai ample ale prețurilor și vor obliga băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor.

Piețele prețuiesc acum o probabilitate de peste 50% ca Rezerva Federală să majoreze ratele până în decembrie, potrivit instrumentului CME FedWatch, pentru a combate creșterea inflației. Înainte de război, investitorii se așteptau ca Fed să reducă ratele în acest an.

Tulburările de pe piețe sunt prioritatea miniștrilor de finanțe din G7, care s-au întâlnit luni la Paris.

Kenneth Broux, șeful departamentului de cercetare corporativă FX și rate la Societe Generale, a afirmat că pentru a opri ceea ce el a numit o „prăbușire în slow-motion” pe piața obligațiunilor ar fi necesară o scădere a prețurilor petrolului.

Japonia

La valul de vânzări de luni s-a adăugat știrea că guvernul japonez va emite probabil noi titluri de datorie ca parte a finanțării unui buget suplimentar planificat pentru a amortiza șocul economic al războiului, agravând finanțele publice deja tensionate.

Dobânzile obligațiunilor de stat japoneze pe 30 de ani au crescut cu peste 10 puncte de bază, atingând un nivel record de 4,200%, în timp ce randamentul pe 10 ani a atins cel mai înalt nivel din octombrie 1996, la 2,800%.

Uniunea Europeană

Obligațiunile din zona euro au fost, de asemenea, sub presiune, randamentul german pe 10 ani, indicatorul de referință pentru blocul monetar, atingând un maxim de 15 ani de 3,193%.

Piețele estimează o probabilitate de 80% ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor luna viitoare și cred că vor fi trei astfel de mișcări până la sfârșitul anului. Înainte de război, se preconiza că BCE va menține rata dobânzii neschimbată în acest an.

Căderea obligațiunilor de luni a urmat unei vânzări masive de săptămâna trecută, pe fondul îngrijorării investitorilor față de o serie recentă de cifre privind inflația mai ridicate decât se aștepta la nivel global, în special în Statele Unite.

Datele de săptămâna trecută au arătat că prețurile de consum și de producție din SUA au crescut brusc în aprilie, cu valori similare observate în China, Germania și Japonia.

Întâlniri fără rezultat

S-a pus, de asemenea, un accent deosebit pe summitul de două zile, urmărit cu atenție, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, dar speranțele că discuțiile vor duce la o soluție în conflictul cu Iranul s-au spulberat.

Deși căderea pieței obligațiunilor a fost globală, multe dintre factorii determinanți au avut, cel puțin parțial, o natură locală.

Marea Britanie

Marea Britanie s-a aflat săptămâna trecută în prim-planul valului de vânzări, pe fondul turbulențelor politice interne, viitorul prim-ministrului Keir Starmer fiind pus sub semnul întrebării după rezultatele slabe la alegerile locale.

Acest lucru a stârnit temeri în rândul investitorilor că acesta va fi forțat să demisioneze și înlocuit de un adversar mai de stânga.

Luni, însă, obligațiunile de stat britanice au înregistrat o performanță neobișnuit de bună, randamentul la 10 ani scăzând la 5,14%. Săptămâna trecută, acesta a atins atingând un maxim de 18 ani, de 5,187%.

