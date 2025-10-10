Partida România – Moldova a început cu emoții pe Arena Națională, când Lidia Buble a intonat imnul țării noastre. Ulterior, fotbaliștii au început jocul. România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu. Ulterior, în minutul 38, Moldova a egalat prin Dumbrăveanu.

Familia Hagi l-a susținut pe Ianis din tribune

Înainte de pauză, în minutul 44, Ianis Hagi i-a dus pe „tricolori” din nou în avantaj. Fiul „Regelui” a marcat cu un șut din interiorul careului, după ce a primit o pasă perfectă de la Olimpiu Moruțan.

În tribune, cel mai tare s-a bucurat familia lui. Ianis Hagi a fost susținut de tatăl său, de Gheorghe Hagi. Și Elena, soția lui Ianis, a fost prezentă în tribune, dar și Kira, sora lui, dar și soțul ei. Toți au exclamat la golul lui. Îmbrăcată în haine închise la culoare, Elena Hagi e într-o formă de invidiat după ce în august a născut.

În ceea ce o privește pe Kira, ea a avut pe cap o pălărie, iar rujul într-o culoare intensă nu i-a lipsit de pe buze.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”

Ianis Hagi a fost numit căpitan de Mircea Lucescu pentru duelul amical cu Moldova. El a preluat, de asemenea, și tricoul cu numărul 10, în lipsa accidentatului Nicolae Stanciu.

Ianis Hagi, primele declarații după meciul România – Moldova

„A fost bine până la urmă, și lucruri pozitive și mai puțin pozitive. Am vrut să câștigăm și am câștigat, acum presiunea și responsabilitatea se schimbă asupra meciului cu Austria. Acolo suntem obligați să câștigăm, pentru a termina cât mai sus în clasament.

Despre care meci am vorbit mai mult? Fotbalul nu e matematică. Nu-și au rostul asemenea comentarii. Am pregătit meciul cu Moldova. A fost o echipă total nouă, cu mulți debutanți sau jucători cu puține meciuri. A fost greu, dar noi, cei cu experiență, am reușit să ținem echipa la un nivel bun și să câștigăm meciul. Apoi, clar, când ai o săptămână atât de scurtă e greu să te focusezi doar asupra unui meci. Am discutat și despre Austria. Aceste două zile vor fi intense. De asta suntem în cantonament, să-i analizăm cât mai bine, să fim pregătiți din toate punctele de vedere”, a afirmat Ianis la DigiSport.

Întrebat despre meciul cu Austria, care va avea loc duminică, și despre calificare, s-a arătat încrezător că România poate câștiga. „Cu siguranță [ne putem califica], altfel nu ne mai prezentam aici. Ridicam mâna, steagul, ziceam că noi nu mai credem, să vină altcineva. Avem șanse, suntem încrezători. Nu contează cum ajungem, dar o să fim la Mondiale!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE