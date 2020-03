De Livia Lixandru,

Mai mulți oameni au jignit-o pe Andreea în comentarii, iar unii dintre ei au folosit conturi false când au făcut asta. Daniel Niculescu a reacționat la scurt timp.

„Spune-i în față ei sau mie dacă ai tupeu, nu pe online și cu un cont fals. Păi, mătur cu tine și cu toți cei care vorbesc prost. Vă faceți conturi false și comentați”, a scris Daniel Niculescu la o postare pe pagina de Instagram a Andreei Tonciu.

„Este strict părerea Biancăi. Râd …că nu sunt celebritate. Eu sunt o persoană care nu mă consider o vedetă, Ilinca. Mă consider o persoană, care plac publicului pentru felul meu de a fi și pentru nebunia pe care o am. Eu nu sunt dansatoare, eu nu sunt cântăreață, nu sunt nimic… Sunt o simplă fată, femeie”, a declarat Andreea Tonciu chiar în platoul ‘Bravo, ai stil Celebrities”, potrivit VIVA!

