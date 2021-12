Artistul are un canal pe YouTube unde de curând și-a lansat și un podcast. Speak se bucură de un real succes cu videoclipurile sale în online și are mereu discuții interesante cu invitații săi. Recent, cântărețul l-a avut invitat pe Florin Ristei, care a povestit despre iubita lui, Naomi Hedman, și obiceiurile pe care ea le are. „Ea nu e cu God (n.r. – Dumnezeu), dar este cu energiile, cu Universul, cu cristale, cu palo santo. Eram ușor împotrivă înainte. Ea crede și îmi explică încât m-a convins și acum îmi place. La început mai râdeam”, a spus Florin Ristei.

După mărturisirea făcută de vedeta de la Antena 1, Speak a început să povestească și el despre o întâmplare legată de energii. Deși nu a vrut să-i menționeze numele, artistul a dat de înțeles că totul s-a întâmplat în perioada în care forma un cuplu cu Adelina Pestrițu. Fosta prezentatoare TV avea, la vremea respectivă, apartamentul decorat cu foarte mult negru și a avea și multe măști cu pene în casă. Vezi imaginile cu fostul apartament al vedetei AICI.

„Legăturile dintre oameni se bazează pe vibrații, fix pe energie. Mi-am dat seama când m-am mutat cu cineva, mă rog… eram cu cineva. Nu mai contează, că nu vreau să-i mai dau numele. M-am mutat la ea și nu puteam să dorm. Apartamentul nu avea lumină deloc. Era totul amenajat pe dark. Era închis, mic, n-aveai lumină. Avea foarte multe măști în casă. Eu nu puteam să dorm. La un moment dat, într-o noapte, m-am trezit și am văzut un cap de ceva”, a povestit Speak.

După situația îngrozitoare prin care a trecut, artistul a chemat acasă la fosta iubită pe cineva specializat în energii, care i-a anunțat că în casa respectivă erau multe energii negative. Din momentul acela, Speak a decis să se mute înapoi în apartamentul lui.

„Am chemat un băiat din ăsta cu energii: «Băi, zi-mi dacă e ceva. Vreo entitate, vreo…». A fost ceva îngrozitor. Și mi-a zis: «Da, sunt energii negative aici din cauza măștilor». Măștile alea aveau niște pene, blană. Am fugit și m-am dus acasă la mine. Nu înțeleg… la ea în casă ne certam încontinuu, iar la mine nu. Când ne-am mutat, ea a venit cu un popă și mi-a făcut… Adu făină, ulei. Du-te ia preotul de la biserică. (…) Mi-a scris pe perete INRI nu știu ce dată… martie nu știu cât. Nici acum nu se duce”, a mai povestit Speak în podcastul său în cadrul unei discuții cu Florin Ristei.

Motivul pentru care Speak stă în chirie

În prezent, Speak și Ștefania stau cu chirie într-un apartament din zona Băneasa. În timpul unei discuții cu Dani Oțil din cadrul podcast-ului „La fileu”, fostul iubit al Adelinei Pestrițu a explicat motivul pentru care nu vrea să își cumpere o casă. Speak nu vrea să blocheze o sumă mare de bani într-o locuință și preferă să stea cu chirie.

„Ne-am mutat și nu mai intră nimeni acum. Dar da… am fost în situația în care au intrat. Nu era modestă casa unde ne mutasem. Ne mutasem într-o casă foarte mare, pentru că aveam nevoie de mult spațiu și ne-a prins pandemia acolo. Aveam loc de studio, casa avea vreo 430 mp. Mă trezeam cu oameni în curte. La un moment dat, în jurul meu s-au spart șase case, în aceeași seară, cu oameni în interior. Am avut cu Poliția, detectivi, imagini de pe cameră. Acum m-am mutat în Băneasa, la apartament. Toată viața (n.r. – vrea să stea cu chirie). De ce să nu?! Nu blochez niciodată sume din astea mari de bani”, a spus Speak.

