Filmările la Spiderman: Brand New Day, un film în valoare de 300 de milioane de dolari, au fost suspendate vineri la studiourile Leavesden din Watford, Herts, și ar putea fi amânate săptămâni întregi.

Tatăl starului britanic, Dominic, a confirmat că fiul său va lipsi de la filmări „o perioadă”.

Actorul a fost transportat la spital după ce ar fi căzut în timpul unei secvențe filmate la studiourile Leavesden din Watford, aflate la aproximativ 32 de kilometri de Londra. Filmările pentru noul capitol al francizei au început în luna august, la Glasgow, înainte de a se muta în Anglia.

Pelicula urmează să fie lansată în cinematografe pe 31 iulie 2026 și va explora un nou început pentru Peter Parker, după evenimentele din „Spider Man: No Way Home”.

Potrivit benzilor desenate, „Brand New Day” face referire la un nou început pentru Peter Parker, astfel că numele în limba română ar putea suna: „Omul Păianjen: Un nou început”. Însă este posibil ca varianta tradusă să fie și „Omul Păianjen: O zi complet nouă” sau „Omul Păianjen: O nouă zi”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE