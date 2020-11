Spike: „Marea Unire ZU 2020 este, după mult timp, primul eveniment la care m-am simțit artist!” (PUBLICITATE)

Spike a urcat pe scena celui mai mare concert din pandemie, „Marea Unire ZU” 2020, cu un moment care i se potrivește mănușă. Păstrează perfect antiteza stilului său, cu acest lucru fiind cucerit marele Tudor Gheorghe care a acceptat să-i încredințeze opera lui și să-i fie alături pe momentul surpriză pregătit pentru spectacolul organizat de Radio ZU.

„Marea Unire ZU 2020 este primul eveniment, după mult timp, în care m-am simțit artist. Cu tot ce înseamnă acest lucru. De la backstage, echipă… tot. Atunci când a început toate nebunia asta, mi-au spus niște prieteni, mai în glumă mai în serios: „Din cauza ta a venit pandemia!”. Când să mă bucur și eu de succes, după 15 ani de muncă, iată, a venit pandemia.”, i-a declarat artistul lui Adi Mihăilă „The Hitman”.

Într-un an complicat, Spike n-a depus niciun moment armele și a lucrat, parcă mai mult ca niciodată. „Anul acesta am lansat 3 piese. Mi se pare că am făcut cea mai tare chestie. Să-mi ascult piesele pe radio în pandemie mi se pare fabulos!”, a încheiat Spike la Marea Unire ZU 2020.

Nu rata momentul surpriză pregătit de Spike pentru cel mai mare concert din pandemie. Ai ocazia să-l urmărești, împreună cu Andia, pe 1 decembrie începând cu 23:15, imediat după show-ul „Chefi la cuțite”, pe toate platformele Radio ZU (onair, online pe radiozu.ro și pe pagina de facebook) și pe Antena 1.

The Motans, Vlăduța Lupău, Alina Eremia, Spike, Andia, Azur, Tudor Gheorghe, Nicole Cherry, Lidia Buble, Veta Biriș, Fuego, Raluka și Proiectul Balkanic, Speak și Ștefania, Eric Dobriceanu, Proconsul, Alexandra Stan, Pindu, Mira, Connect-R, Nico, Puya, JO, Ana Baniciu, Florian Rus, Pepe, Mario Fresh, Liviu Teodorescu, Cornel Ilie și Alexandra Stan sunt artiștii care au acceptat să fie parte din această a 10-a ediție „Marea Unire ZU”. Felul în care au reușit ei să exprime muzical emoția evenimentului – uninând muzica veche cu muzica nouă – va putea fi urmărit pe 30 noiembrie și 1 decembrie, pe toate platformele Radio ZU, dar și pe Antena 1, după emisiunea „Chefi la cuțite”.

