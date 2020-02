De Denisa Macovei,

Mai sunteți împreună după proiectul „Asia Express”, ținând cont că e un show care pune cuplurile la încercare?

Speak: De fapt noi acum nu suntem împreună și răspundem separat acestui interviu. Sincer nu știu ce va răspunde Ștefania. (glumesc) Cu siguranță „Asia Express” este o experiență foarte dură pentru cei mai mulți dintre noi, dar noi am acceptat pentru că știam că vom face față ca și cuplu și ne bazam foarte mult că ne va suda relația. Stâlpul echipei a fost Ștefania, încă de când am acceptat această provocare. Ea m-a convins să merg!

Ștefania: Ne-am întorc exact așa cum am plecat. Împreună. Sunt mândră să spun că relația noastră a rezistat în fața tuturor încercărilor din „Asia Express”. Și nu au fost puține deloc.

Ați plecat de acasă cu niște reguli?

Speak: Am plecat de acasă cu strategia ca Ștefania să mănânce toate alea rele, iar eu să mă ocup să conving oamenii să ne ajute. Atât. Dacă tot m-a convins să merg acolo, ea trebuia să suporte mai multe. Eu am mers pe răspunderea ei.

Ștefania: Într-adevăr, strategiile au fost făcute de acasă, eu fac tot ce e greu și el mă susține. (Glumesc). Orice strategie făcută de acasă și-a pierdut valoarea atunci când a început competiția. Pot spune că în „Asia Express” ne-am dărmat toate barierele impuse.

V-a fost greu să vă cărați rucsacul?

Speak: Eu în ghiozdan mai aveam o singură pereche de adidași pe care nu am folosit-o de multe ori. Singurul lucru pe care ne-am certat a fost căratul produselor ei de make-up.

Ștefania: Eu aveam o pereche de adidași și una de șlapi, dar ne-amcertat pe faptul că orice făceam eu aveam ghiozdanul mai greu și dacă aveam ceva de adăugat, ghiciți în ghiozdanul cui se punea? În al meu, normal…

Cum erau diminețile în Asia? Ceturi că Ștefania stă prea mult la machiaj? Speak că nu găsește cu ce să se îmbrace?

Speak: De certat nu mai eram în stare dimineața când plecam în cursă. În cee ace privește îmbrăcatul, nu am avut niciunul vreo problemă, ba mai mult de atât, au fost cred că vreo 2 săptamâni în care eu nu m-am uitat în oglindă și nu știam cum arăt, pentru că nu am oglinzi, iar unde am stat nu aveau băi normale.

Ștefania: Dimineața nu cred că mai era cineva în stare să gândească, dar mai ales să se certe. Nu au fost cele mai plăcute dimineți. Partea bună este că mi-am dezvoltat niște abilități de ninja în arta machiajului. Reușeam în 20 de minute să-mi fac un machiaj impecabil și destul de complex.

Cât de tare v-a schimbat experiența asta?

Speak: Pe mine m-a schimbat mult, încă nu pot spune că mi-am revenit, încă mă readaptez. Această experiență m-a făcut să realizez că nu avem nevoie de multe lucruri pentru a avea o viață fericită și că de cele mai multe ori, chestiile pentru care noi ne stresăm și ne agităm pentru a le dobândi, sunt degeaba.

Ștefania: Această experiență m-a schimbat în bine. Am descoperit că limitele pe care credeam că le am erau de fapt niște bariere pe care mi le pusesem singură și mi-am dat seama de cât de puțin avem nevoie ca să trăim decent și fericiți.

În momentul de față care este atmosfera în casa voastră?

Speak: Momentan e liniște. Suntem mult mai zen și nu mai punem la suflet lucruri care vin din exterior. Lucrăm intens la următoarele proiecte și în jurul nostru este o energie pozitivă.

Ștefania: ZEN!

Doi moldoveni în aceeași casă. Cine are gura mai mare?

Speak: Ca și volum, Ștefania. (râde) Dar ca și comentarii, eu…

Ștefania: Hmm, pot spune că eu. (râde)

Speak, nu te deranjează că Ștefania a ajuns mai populară decât tine?

Speak: Cum să mă deranjeze? Era culmea să fi muncit atât, degeaba. Mă bucur foarte mult, asta am și urmărit de când ne-am apucat de acest proiect. Multe case de discuri și manageri aleargă după piese hit, nu după construirea unui personaj cu personalitate, de sine stătător. Este și normal, pentru că această strategie este mult mai costisitoare și necesită foarte mult timp și dedicare.

