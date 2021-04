Starlin a spus de ce nu și-a luat rămas-bun de la Albert și Maria, după eliminarea de la „Survivor”

Starlin și-a justificat gestul și a spus că Albert și Maria au ținut mâinile la spate, semn că nu au vrut să dea mâna cu acesta.

Mulți dintre urmăritori au observat însă că cei doi s-au retras în momentul în care Războinicul a trecut pe lângă ei să își ia din nou la revedere de la Sorin, prietenul său. Însă, Starlin nu a avut o tentativă de a merge către ei să le strângă mâna.

„Eu sunt o persoană care mereu a spus că în această competiție nimic nu e personal. Dar sunt extrem de real. Sunt chestii care nu s-au dat la televizor. În momentul în care am ieșit, am făcut ce am simțit. Toți colegii, în afară de Albert și Maria, au fost foarte afectați.

Ei au rămas cu mâinile la spate, în momentul în care tu rămâi cu mâinile la spate, de ce trebuie să mă duc eu la tine să te îmbrățișez. De multe ori când te trezeai, nu dădeai bună dimineața, despre ce vorbim.

Nici eu, nici Sorin nu avem nimic personal cu Albert și Maria. În niciun caz nu mi-am dorit ca oamenilor să le fie milă de mine, indiferent de povestea mea de viață.

Eu am vrut să arăt cum se luptă pentru o bucățică de pâine. Albert e din prima zi cu noi, iar asta e dureros”, a declarat Starlin la Ștafeta Mixtă, potrivit Wowbiz.

Citeşte şi:

„Pentru toate motivele pe care o să le descopere generațiile viitoare, documentarul «Colectiv» e câștigător”

Cazul Judecătoria Tulcea: din 14 dosare de abuz sexual asupra copiilor, un singur condamnat primește închisoare cu executare

Cazul Onești. Sau cum ajunge capitalist de succes un produs al școlii comuniste

PARTENERI - GSP.RO Sorana Cîrstea e pe val! Cadoul extraordinar făcut de miliardarul Ion Țiriac

Playtech.ro Florin Călinescu, derapaj ȘOCANT la Pro TV. Înjurături când vorbea de Olivia Steer

Observatornews.ro Un poliţist a mers să se penseze în timpul serviciului şi a refuzat să intervină la o urgenţă pentru a nu pierde programarea

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2021. Berbecii au ocazia să își schimbe propriile gânduri sau chiar atitudinea

Știrileprotv.ro Pastila care ar putea opri pandemia. Ce s-a descoperit

Telekomsport Bill Gates a anunţat exact când se termină pandemia de Covid-19! Anunţ despre următoarea pandemie: "E o prioritate"

PUBLICITATE Cum faci să nu-ți mai golească buzunarele copiii pentru toate mofturile? (Publicitate)