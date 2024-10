Vineri, 18 octombrie, Ștefan Bănică Jr. a sărbătorit împlinirea vârstei de 57 de ani, iar Lavinia Pîrva, soția sa, nu a lăsat această zi specială să treacă neobservată. Artista i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, impresionând fanii cu cuvintele ei pline de dragoste. Artista a comandat și un tort impresionant pentru soțul ei.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează unul dintre cele mai renumite cupluri din showbizul românesc de aproape un deceniu, iar mariajul lor pare extrem de solid. Cei doi sunt discreți cu viața lor personală, postând doar ocazional imagini pe rețelele de socializare, atât cu ei, cât și cu fiul lor, Alexandru, care s-a născut în 2019. Pentru Lavinia, Alexandru este primul copil, în timp ce Ștefan Bănică Jr. mai are doi copii din căsniciile anterioare.

Cu ocazia zilei de naștere a soțului ei, vedeta a publicat o fotografie cu Ștefan Bănică Jr., însoțită de un mesaj plin de iubire. „La mulți ani, dragul meu! Astăzi este ziua ta și vreau să îți spun cât de mult însemni pentru mine. Îți doresc o zi plină de zâmbete, momente frumoase și multă iubire. Fie ca toate visele tale să devină realitate și să ai parte de un an extraordinar. Te iubesc!”, a scris Lavinia Pîrva pe rețelele de socializare.

Reacțiile internauților nu au ezitat să apară. O mulțime de fani l-au felicitat pe interpret. „La mulți ani sănătoși și fericiți!”, „Ce frumoși”, „La mulți ani frumoși, sănătoși și fericiți!”, „La mulți ani!”, sunt o parte dintre reacții.

Momentul special trăit de Ștefan Bănică jr alături de Alexandru, băiatul lui cel mic

În vârstă de 57 de ani, Ștefan Bănică jr are o carieră de succes în muzică și actorie, dar se laudă și cu viața personală, căci are trei copii. Radu Ștefan Bănică e fiul cel mare, rodul iubirii sale cu Camelia Constantinescu. El are și o fată, pe Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin. Ulterior, în mai 2019, Ștefan Bănică jr. a devenit tată pentru a treia oară. Cântăreața Lavinia Pârva l-a adus pe lume pe Alexandru, băiatul cel mic al artistului.

„Stăteam cu fii-miu ăsta mic și ne uitam la desene animate. Îl țineam în brațe așa, îi miroseam părul. (…) Înaintând așa, în experiență, mi-am dat seama că trebuie să ai momente de genul ăsta și să te bucuri de ce ai făcut”, a mai zis artistul, care crede că a descoperit menirea vieții lui.

„Rolul vieții mele e posibil să fie să aduc bucurie oamenilor”, a mai zis Ștefan Bănică jr în clipul de prezentare a emisiunii care se va difuza sâmbătă, la Digi24.

