Ștefan Ciuculescu, adevărul despre Elena, după ce a fost eliminat de la „Survivor”. Faimosul a izbucnit în lacrimi

„Eu cu Elena nu am avut niciun conflict. Nu mă așteptăm să spună asemenea lucruri, că eu m-am îndepărtat de ea. Eu nu m-am îndepărtat de ea absolut deloc.

Ea s-a regăsit în Maria, fiind și ea față. Și nu pot eu că bărbat să mă bag în discuțiile lor. Și de acolo a realizat ea că m-am apropiat eu mai mult de Sebi și de Zanni.

Dar sunt bărbat, nu? Nu pot să mă bag eu în discuțiile voastre pe care le aveți pe plajă. Sunt niște chestii pe care cred eu că Elena nu le-a gândit și nu le-a spus cu răutate. Dar modul că o spune și nu că mi-o spui mie în față, că nu era niciun fel de problemă.

Dar momentul în care i-o spui Mariei mă deranjează. Tocmai de aia am preferat să schimb și eu atitudinea față de ea.

Poate nu a fost corect, poate că am greșit, dar asta am simțit să fac. Și nu-mi pare rău. Nu am intrat în niciun joc. Eu mi-am spus părerea despre Elena realistica din ultimele două săptămâni”, a spus Ștefan Ciuculescu, potrivit Wowbiz.

